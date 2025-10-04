Naši Portali
VIDEO Ludnica u Londonu: Chelsea slavi, 18-godišnji wunderkind srušio Liverpool u 95. minuti

Foto: Action Images via Reuters/Matthew Childs
1/4
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
04.10.2025.
u 20:34

U derbi susretu sedmog kola engleske Premier lige nogometaši Chelseaja su na svom stadionu, pogotkom u 96. minuti, pobijedili Liverpool s 2-1

Liverpool je ostao drugi na ljestvici, bod iza Arsenala. Upisao je time Liverpool treći poraz u nizu. Ranije je izgubio od Crystal Palacea u prvenstvu, golom u 97. minuti, a potom i u Ligi prvaka kod Galatasarayja. Chelsea je skočio na šesto mjesto ljestvice.

U prvom poluvremenu je dosta bolji bio Chelsea koji je ujedno poveo u 14. minuti. Odlično je Caicedo pucao s vrha šesnaesterca i pogodio rašlje za slavlje na Stamford Bridgeu. Bolju igru domaćin nije naplatio s novim golovima, a od starta drugog dijela napokon je počeo prijetiti i Liverpool.

U 63. minuti, nakon lucidne asistencije Isaka, na 1-1 je izjednačio Gakpo pogodivši iz blizine. Do kraja su napadali i jedni i drugi te tražili pobjedu. U nadoknadi je domaći igrač Fernandez pogodio okvir vrata, dok je Chelsea pobjednički pogodak dao u 96. minuti. Cucurella je odlično asistirao, a Estevao pogodio za 2-1. Pogotke s dvoboja pogledajte OVDJE.
