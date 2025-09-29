VIDEO Ljudi ne mogu vjerovati koja se slavna osoba potukla u redu za kebab

Trostruki svjetski prvak u pikadu Michael van Gerwen u subotu navečer našao se u fizičkom sukobu u trgovini brze hrane. Snimka incidenta, na kojoj se vidi 36-godišnji Van Gerwen u gužvi od pet osoba uz pult dok se nagurava s muškarcem s kapom, brzo se proširila društvenim mrežama.

"Nakon zabavne večeri htjeli smo nešto pojesti i, nažalost, našao sam se u situaciji koju biste radije izbjegli. Čovjek je krenuo na mene iz kuhinje nakon rasprave, a ne obratno. Ljudi to sada prikazuju dramatičnije nego što jest, što je šteta", izjavio je Nizozemac te dodao:

"Sve se brzo smirilo, ljudi su odmah reagirali. Čak sam poslije razgovarao s njegovim rođakom i razjasnili smo nesporazum prije odlaska".

No, brojnim korisnicima društvenih mreža neobično je da se svjetski prvak tuče dok čeka kebab. Do incidenta je došlo tijekom rijetke stanke u Van Gerwenovu rasporedu, nakon što je ranije otkazao nastup na Swiss Darts Trophyju.