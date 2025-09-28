Kovačević: Da je Kulenović prepustio penal Bennaceru, ne bih imao zamjerke

U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo 4:1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice s 19 bodova, tri boda ispred drugoplasiranog Hajduka.

Golove za plave zabili su Arber Hoxha (41.), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (71.), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (66.). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Rapsodija Dinama protiv Slavena na Maksimiru (4:1), 'eurogolovi' Jagušića i Lisice

Utakmicu je za kamere MaxSporta prokomentirao sadašnji trener Dinama te donedavni trener upravo Slaven Belupa, Mario Kovačević.

- Uspješan tjedan, bilo nas je malo strah nakon one dvije dobre utakmice, ali mislim da smo ušli jako dobro. Nismo si htjeli dozvoliti situaciju s Goricom i stvarno smo dominirali. Znali smo da ćemo ih probiti čim zabijemo prvi gol, nakon toga je sve bilo lakše. Prezadovoljan sam sve do onog jedanaesterca, a poslije toga i ne baš jer nismo imali kontrolu, primili smo gol, a izmjene nisu bile po mom guštu. Lisica nas je doveo u mirne vode, čestitke mojim igračima - kazao je trener Dinama.

Dinamo ima učinak od tri pobjede u tjedan dana, od čega i dvije velike protiv Hajduka i Fenerbahčea.

- Odigrali smo dobre utakmice, no ja znam da možemo i bolje. Konkurencija je sve veća, opet imamo dvije utakmice s Maccabijem i Lokosima idući tjedan. Samo dalje treba raditi, gledati sebe i ciljati da budemo još bolji. Spreman sportaš mora sve izgurati bez problema. Neke smo izmjene radili i imali sitnih problema, no sve je bilo dobro. Neke su izmjene i zbog prevencije. Zdrava konkurencija u momčadi jako je zdrava za svaki tim, jer tjera momke da budu bolji - rekao je Kovačević, pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

- Nemamo vremena za odmor, no moram pohvaliti stručni stožer. Sutra je trening u 11 sati, igramo u Bačkoj Topoli i vjerujem da ćemo dobro odigrati. Zatim Lokomotiva pa malo odmora, jer stiže reprezentativna pauza.

Na konferenciji za medije je Kovačević dobio opasku kako se činilo da je Kulenović prije promašenog kaznenog udarca nije želio prepustiti Ismaelu Bennaceru izvođenje penala.

- Bennacer je predivan dečko, Kulenović je prvi izvođač. Ništa neuobičajeno, puno je puta zabio. Bennacer je izvodio sve prekide, a da su se dogovorili, da mu je prepustio penal, ne bih imao nikakve zamjerke.

Pričao je Kovačević kasnije i na konferenciji još malo o strijelcu i asistentu Arberu Hoxhi...

- Radi dobro, kad sam došao već nakon prvih treninga rekao sam mu "budi strpljiv, igrat ćeš, doći će tvoje vrijeme". Znam ga iz Belupa, može pobjeći, napraviti višak, zabiti gol. Može pobjeći u kontranapade. Znate i sami da sam za njega govorio da može odlučivati, veseli me njegova forma, nadam se da nije teža ozljeda, treba nam ovakav dečko - istaknuo je Kovačević.

Trener Slaven Belupa Mario Gregurina je čestitao Dinamu na pobjedi, pa rekao:

- Do 40. minute smo se dobro držali u bloku, što nam je bio i plan, dakle dovesti utakmicu 'u nulu' na što duži period. Ozljeda Išasegija nas je poremetila, vjerojatno tako mora biti, takav je period... Dinamo nas je u pet minuta kaznio s dva gola i tu je utakmica završila. Na kraju me jedino veseli da smo uspjeli zabiti preko Jagušića - rekao je trener poražene momčadi