VIDEO Livaković primio tri gola u dramatičnoj utakmici, policija pratila suca s terena

U derbiju 17. kola turskog nogometnog prvenstva Fenerbahče je na gostovanju pobijedio Kayserispor sa 4-3, a za pobjednički sastav branio je hrvatski reprezentativac Dominik Livaković.

Bila je to sjajna utakmica sa sedam golova i nizom prilika na obje strane. Ekipe su uputile ukupno 29 udaraca, a gosti su na kraju završili susret s dva igrača manje.

Fener je vodio 2-0 i 3-1, domaćin je uspio izjednačiti, da bi gosti iz Istanbula ipak uspjeli četvrtim golom odlučiti utakmicu.

Junak gostujućeg sastava bio je belgijski napadač Michy Batshuayi koji je postigao tri gola, a odličnu predstavu pružio je i Cengiz Under s jednim golom i asistencijom.

Fenerbahče je poveo u već u osmoj minuti Underovim golom, da bi u 40. Under asistirao Batshuayiju sa 2-0. U posljednjim trenucim prvog dijela Oliver Kemen je smanjio. Domaćin je uputio jednu dugu loptu do Miguela Cardosa koji je izašao sam ispred Livakovića, hrvatski vratar je obranio njegov udarac, no Kemen je pospremio odbijanac u praznu mrežu. Međutim, u 50. minuti Batshuayi je povećao na 3-1.

Kayserispor se nije se predavao i u 56. minuti je Mame Thiam iz jedanaesterca smanjio na 2-3, da bi Cardoso u 73. minuti izjednačio na 3-3. Niti ovoga puta "Livi" nije mogao ništa, Cardoso je nakon Thiamove asistencije izašao ispred njega i pogodio za 3-3.

Ipak, šest minuta kanije i gosti su dobili kazneni udarac kojeg je u 4-3 pretvorio belgijski napadač svojim trećim golom na utakmici.

U posljednjim trenucima susreta gosti su ostali bez dva igrača nakon što su isključeni Fred i Mert Yandas. Obojica su u osmoj minuti nadoknade prigovorili sucu zbog jedne odluke, Fred je dobio direktan crveni, a Yandas drugi žuti. Obojica tako neće moći igrati za četiri dana u velikom derbiju protiv Galatasarayja.

Dodajmo kako je nakon toga veliki broj policajaca ispratio suca s terena, a tu snimku možete vidjeti OVDJE.

Fenerbhče je upisao četvrtu uzastopnu ligašku pobjedu, dok je Kayserispor prekinuo niz od sedam utakmica bez poraza. Fener sada vodi na ljestvici sa 43 boda, tri više od Galatasaraya koji ima i utakmicu manje. Kayserispor je treći sa 29 bodova. Sve pogotke sa susreta možete pogledati OVDJE.