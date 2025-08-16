Naši Portali
VIDEO Lidija Bačić tražila od publike da prestanu pjevati o Dinamu, poručila im da su pogriješili

Vodice: Finalna večer CMC festivala
Sime Zelic /PIXSELL
16.08.2025.
u 10:56

Poznata hrvatska pjevačica Lidija Bačić jučer je nastupila u sklopu 29. Novogradiškog kulturnog ljeta, a između ostalih je otpjevala i stari hit Prljavog kazališta 'Marina'. Okupljena publika je umjesto stihova o Marininim očima otpjevala da je imala oči boje Dinama umjesto Dunava pa ih je pjevačica ispravljala nekoliko puta.

'Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava, ne Dinama', rekla im je Lidija Bačić, inače rođena Splićanka, ali ljudi nisu previše marili za njezinu opasku. 

Međutim, publika je bila uporna pa je i dalje umjesto Dunava pjevala Dinama, ali i Lidija je bila jednako uporna u ispravljanju, što joj baš i nije uspjevalo. Video možete pogledati OVDJE

HNL Nova Gradiška Dinamo Lidija Bačić

Komentara 1

Pogledaj Sve
NJ
njofra51
11:08 16.08.2025.

Nije valjda, da i ona kuca trofazno

