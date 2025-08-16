Mourinho tjera Livakovića, a vatreni radi transfer karijere? Žele ga dva europska velikana

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković na odlasku je iz Fenerbahčea. Karizmatični Portugalac Jose Mourinho više ne računa na usluge hrvatskog reprezentativca te će on potražiti novi klub do kraja ljetnog prijelaznog roka.

Turski novinari i portali spominju da su za Livakovića zainteresirani velikani Sevilla i Dinamo Kijev, odnosno Celta Vigo, ali zasad nema informacija da su pregovori s bilo kojim klubom pri kraju. Međutim, svakako je za očekivati da će Livaković napustiti Istanbul, a vrlo je moguće kako će karijeru nastaviti u Ligi petice, odnosno španjolskoj La Ligi.

Jedno vrijeme se u priči spominjao povratak u zagrebački Dinamo, ali do realizacije tog posla ipak nije došlo. Livaković je na početku avanture u Fenerbahčeu branio sjajno, ali Mourinho ga je otpisao i prema pisanjima medija želi dovesti Andrija Lunina iz madridskog Reala.