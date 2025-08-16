Bivši vatreni najavio spektakl na Rujevici: 'Rijeka jednu stvar mora izbjeći, to ne bi bilo dobro'

Dinamo je rezultatski odlično započeo novu sezonu, gotovo u cijelosti promijenjena momčad upisala je pobjedu u derbiju u Osijeku (2:0), potom u Maksimiru slavila i nad Vukovarom (3:0). Plave sad čeka novi derbi, gostovanje na Rujevici protiv Rijeke, koja iza sebe ima slavljeničke dane. Naime, Rijeka je u kvalifikacijama Europske lige preskočila Shelbourne i osigurala si europsku jesen. Protiv PAOK-a će pokušati dohvatiti skupinu Europske lige i novih osam utakmica u Europi, ako pak ne uspije, imat će šest utakmica u skupini Konferencijske lige. Velik je to uspjeh Rijeke, ima osiguranu jesen u Europi, što nije mala stvar.

Rijeka može i s PAOK-om

– Kad gledamo sve to, onda je to doista velik uspjeh i Rijeke i hrvatskog nogometa, velika je stvar imati dva kluba u europskim skupinama. Šteta što i Hajduk nije uspio, ali i ovo je važno. Držim da Rijeka ima šanse i protiv PAOK-a. Grčki je klub znatno bolji od Shelbournea, ali može se s njima igrati – kaže nam bivši reprezentativac, desni bek i Rijeke i Dinama Danijel Šarić.

I trener Rijeke Radomir Đalović rekao je da navijačima želi priuštiti četiri domaće i gostujuće utakmice, dakle Europsku, a ne Konferencijsku ligu.

– Bilo bi to lijepo, ipak je velika razlika u kvaliteti između Europske i Konferencijske lige i sigurno bi bilo ljepše igrati Europsku ligu. PAOK je ozbiljna momčad, ali grčko prvenstvo još nije počelo i tko zna u kakvoj su formi. Istina je da nam grčki klubovi baš ne "leže", ali nije to momčad s kojom se ne može igrati, mislim da postoje dobre šanse za Rijeku – kaže Šarić.

Ima li Rijeka dovoljan kadar za igranje u Europi i u HNL-u?

– Vidjet ćemo, tu uvijek nedostaje igrača, ako se igra Europska liga i HNL, treba ti velik kadar igrača, i to kvalitetan, trebalo bi imati 20-ak igrača, a u rosteru Rijeke puno je mladih. Teško je klubovima koji žive od prodaje igrača, kao Rijeka, kad ne znaš hoće li ti ostati Fruk i Janković. Europska liga bila bi velik uspjeh iako je i sada golem uspjeh za naš nogomet. Važni su nam ti europski bodovi za koeficijent, njih je uglavnom dosad donosio samo Dinamo.

Sad Rijeci dolazi Dinamo, jesu li se Riječani više potrošili sad u kvalifikacijama ili su prolaskom Shelbournea više dobili na svom samopouzdanja?

– To ćemo vidjeti u današnjoj utakmici. No, prolazak Shelbournea nije nekakva "veličina". Bilo bi jako loše da se to nije prošlo, ali Shelbourne nije suparnik na kojem ćeš graditi samopouzdanje. Istina, Rijeka je već odigrala šest utakmica u ovoj sezoni, Dinamo samo dvije, ali kad u Rijeku dolazi Dinamo, onda sve to nema veze, atmosfera će sigurni biti sjajna. Važna je to utakmica iako je tek početak prvenstva, ali sigurno za Rijeku ne bi bilo dobro da joj Dinamo pobjegne na pet bodova prednosti. Ne vjerujem u umor Rijeke pred derbi.

Dinamo je potpuno promijenio momčad, rezultatski je dobro startao, kako vam se sviđa taj novi Dinamo?

– Stvarno je u Dinamu bilo jako puno promjena i sigurno će trebati vremena da se sve to posloži. Rezultatski je krenulo jako dobro, a ionako se na kraju svega u nogometu gleda samo rezultat. U Dinamu se sve promijenilo, mislim da je to i trebalo napraviti, ali ipak treba vremena da sve sjedne na svoje mjesto.

Valinčić je moderni bek

Bili ste reprezentativni desni bek, igrač Rijeke i Dinama, a sad je na toj poziciji u Dinamu Moris Valinčić, koji je bio ponajbolji igrač plavih protiv Osijeka i Vukovara?

– Bio je stvarno dobar, on je došao k nama u U21 reprezentaciju kad smo tamo bili izbornik Dragan Skočić i ja; vidio ga je još u Posušju. Jako je motoričan igrač, a napravio je golem pomak igrajući u Istri. Valinčić je moderni bek koji donosi puno toga prema naprijed. Ako ovako nastavi, pred njim je jako lijepa budućnost. Strašno su za njega važne te prve utakmice u Dinamu, kad tako odmah kreneš, ustališ se i onda sve ide kako treba.

Kakvu utakmicu očekujete u subotu na Rujevici?

– Jako "živu" utakmicu. Dinamo je s puno novih i mladih igrača, Rijeka je bodovno također jako dobro startala, bit će to dobra utakmica s dosta golova, a šanse su 50:50, Rijeka je puno jača kod kuće nego u gostima, a ovo je sudar naših dviju najboljih momčadi i bit će sigurno zanimljivo – zaključio je Danijel Šarić.