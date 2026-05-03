'GOAT' HOFFENHEIMA

VIDEO Kramarić produžio ugovor s njemačkim klubom: Oni to objavili na urnebesan način

VL
Autor
Karlo Koret
03.05.2026.
u 14:05

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić jučer je odigrao ključnu ulogu u remiju svoje momčadi protiv Stuttgarta u direktnom sukobu za mjesto koje vodi u Ligu prvaka. 34-godišnji hrvatski napadač zabio je prvi i treći pogodak svoje momčadi, no Stuttgart je do kraja uspio izjednačiti na konačnih 3:3.

Hoffenheim je jučer objavio i kako je Kramarić produžio ugovor s klubom čiji je član posljednjih deset godina. Aktualni ugovor isticao mu je 30. lipnja ove godine te se špekuliralo kako bi mogao napustiti klub na kraju sezone. To se ipak neće dogoditi pa tako njemački insajder javljaju kako je produžio vjernost Hoffenheimu do 2028. godine. Upravo je duljinu govora predstavljala problem u ranijim pregovaranjima budući da mu je klub nudio jednogodišnje produljenje, a Kramarić je želio duži ugovor.

Zanimljiv je i način na koji je Hoffenheim objavio Kramarićevo produljenje ugovora. Na video snimci može se vidjeti hrvatskog reprezentativca kako stoji okružen kozama budući da je upravo on 'GOAT' (eng. koza, kolokvijalno 'Najveći svih vremena') njihovog kluba.


Kramarić je za Hoffenheim dosad odigrao 359 utakmica te zabio 158 golova, po čemu je najbolji u povijesti kluba, te asistirao za njih 73, po čemu je također najbolji u klupskoj povijesti.
