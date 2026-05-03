Sramotno ponašanje u nižim hrvatskim ligama: Sudac brutalno napadnut, pozvana i policija

Nevjerojatni događaj odvio se na utakmici Vodica i Neretvanca u Trećoj Nogometnoj ligi Jug piše portal Dalmatinski nogomet. Utakmica je prekinuta nakon prvog poluvremena pri rezultatu 0:0 kada je netko fizički ili verbalno napao suca utakmice. Intervenirati je morala i policija, a susret nakon toga nije nastavljen.

Tek treba biti odlučeno kada će utakmica biti dovršena. Na sam događaj reagirao je i Nogometni klub Vodice na svojim društvenim mrežama:

- Sudačka trojka nakon katastrofalnog sudenja protiv Vodica prvo poluvrijeme, nakon navodnog pritska naših trenera i osoblja kluba,odbila nastaviti suditi utakmicu. Sad je sve kristalono jasno,odbiti nastaviti suditi utakmici, zbog verbalnog pritiska to se nikad nije dogodilo u povijesti Hrvatskog nogometa. SRAMOTA - napisali su.

Dodajmo kako je vodeća Zagora sa 6:1 slavila protiv Vala i tako se dodatno učvrstila na vrhu ljestvice. Imaju 60 bodova, sedam više od druge Neretve i 12 više od trećeg Zadra. Zagora će tako sljedeće sezone najvjerojatnije igrati u Drugoj nogometnoj ligi budući da je nedavno objavljeno kako su stekli licencu za to natjecanje.