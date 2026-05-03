Dinamov as ostaje pri prvobitnoj odluci: Ništa od njegovog povratka u reprezentaciju

Miha Zajc ove je sezone jedan od najboljih igrača zagrebačkog Dinama. 31-godišnji Slovenac stigao je na Maksimir pred sam kraj prijelaznog roka kada je raskinuo ugovor s turskim Fenerbahčeom te je stigao kao slobodan igrač. Trebalo mu je neko vrijeme da se uklopi u momčad Marija Kovačevića, ali kada je uhvatio formu pokazao se kao veliko pojačanje za plave. Sada je progovorio o životu u Zagrebu i igrama u Dinamu, a njegove riječi prenosi portal Siol.net.

Mnogi ga nakon ove sezone svrstavaju među najbolje igrače hrvatske lige, a Slovenac ne skriva zadovoljstvo time i osiguranim naslovom prvaka:

- Stvarno je fantastično. To su vrlo lijepi osjećaji. Naporno smo radili cijelu sezonu. Nije bilo lako, bilo je uspona i padova, ali na kraju smo više nego zasluženo postali prvaci Hrvatske. Jako sam sretan što sam nakon dugo vremena osvojio novi trofej. Nadam se da ćemo za nekoliko dana uzeti i Kup te tako staviti točku na 'i' cijele sezone - rekao je Zajc.

Naslov s Dinamom za njega je prvi nakon punih deset godina kada je isto uspio s ljubljanskom Olimpijom te mu ovaj uspjeh puno znači:

- To su bila potpuno drukčija razdoblja u mom životu i karijeri. Kad sam bio prvak s Olimpijom, to je za mene bilo nešto posebno. Vratiti naslov u Ljubljanu nakon više od 20 godina… Tada sam svlačionicu dijelio s igračima koji su mi i danas prijatelji. Bilo je puno Slovenaca, osjećao se taj naboj. U ovih deset godina dogodilo se puno toga, zato ovaj naslov u Zagrebu još više cijenim, jer znam da se to ne podrazumijeva. Za takvo što moraš naporno raditi, a kad to postigneš u tako velikom klubu, ima još veću težinu. Sretan sam i ponosan - dodao je.

Zbog njegovih sjajnih igara, ponovno se aktualizirala tema njegovog povratka u slovensku reprezentaciju. On se od reprezentativnog dresa oprostio nakon što ga Matjaž Kek nije poveo na Euro 2024. Novi izbornik Boštjan Cesar želio bi ga vidjeti u reprezentaciji, no Zajc je potvrdio kako to za njega nije opcija:

- Ljudi o tome imaju svoje mišljenje, a ja sam prije svega pošao od sebe. Od svojih osjećaja. Volim sam donositi odluke i preuzimati odgovornost za svoja djela. To je bila moja osobna odluka. Istina je, našli smo se s izbornikom na kavi i razgovarali, ali u ovom trenutku ne bih previše ulazio u to o čemu smo pričali. Ne bi bilo pošteno s moje strane. Ali svidjelo mi se što smo razgovarali otvoreno i opušteno - rekao je.

Otkrio je i kako je došlo do njegovog dolaska u Dinamo: "Prošle godine, početkom lipnja, nazvao me predsjednik Dinama Zvonimir Boban i rekao mi da me želi u Dinamu. Bio je izravan i iskren, to mi se svidjelo. Gotovo da sam pomislio da je šala (smijeh). Odmah sam mu rekao da me zanima. Kad smo se sljedeći put čuli, potvrdio mi je da su se odlučili za mene i da su spremni čekati da sredim papirologiju s Fenerbahčeom. Dali su mi jamstvo da me stvarno žele. Odmah sam si rekao, to je to".