DRŽI SE RIJEČI

Dinamov as ostaje pri prvobitnoj odluci: Ništa od njegovog povratka u reprezentaciju

Naporno smo radili cijelu sezonu. Nije bilo lako, bilo je uspona i padova, ali na kraju smo više nego zasluženo postali prvaci Hrvatske. Jako sam sretan što sam nakon dugo vremena osvojio novi trofej

Miha Zajc ove je sezone jedan od najboljih igrača zagrebačkog Dinama. 31-godišnji Slovenac stigao je na Maksimir pred sam kraj prijelaznog roka kada je raskinuo ugovor s turskim Fenerbahčeom te je stigao kao slobodan igrač. Trebalo mu je neko vrijeme da se uklopi u momčad Marija Kovačevića, ali kada je uhvatio formu pokazao se kao veliko pojačanje za plave. Sada je progovorio o životu u Zagrebu i igrama u Dinamu, a njegove riječi prenosi portal Siol.net.

Mnogi ga nakon ove sezone svrstavaju među najbolje igrače hrvatske lige, a Slovenac ne skriva zadovoljstvo time i osiguranim naslovom prvaka:

- Stvarno je fantastično. To su vrlo lijepi osjećaji. Naporno smo radili cijelu sezonu. Nije bilo lako, bilo je uspona i padova, ali na kraju smo više nego zasluženo postali prvaci Hrvatske. Jako sam sretan što sam nakon dugo vremena osvojio novi trofej. Nadam se da ćemo za nekoliko dana uzeti i Kup te tako staviti točku na 'i' cijele sezone - rekao je Zajc.

Naslov s Dinamom za njega je prvi nakon punih deset godina kada je isto uspio s ljubljanskom Olimpijom te mu ovaj uspjeh puno znači:

- To su bila potpuno drukčija razdoblja u mom životu i karijeri. Kad sam bio prvak s Olimpijom, to je za mene bilo nešto posebno. Vratiti naslov u Ljubljanu nakon više od 20 godina… Tada sam svlačionicu dijelio s igračima koji su mi i danas prijatelji. Bilo je puno Slovenaca, osjećao se taj naboj. U ovih deset godina dogodilo se puno toga, zato ovaj naslov u Zagrebu još više cijenim, jer znam da se to ne podrazumijeva. Za takvo što moraš naporno raditi, a kad to postigneš u tako velikom klubu, ima još veću težinu. Sretan sam i ponosan - dodao je.

Zbog njegovih sjajnih igara, ponovno se aktualizirala tema njegovog povratka u slovensku reprezentaciju. On se od reprezentativnog dresa oprostio nakon što ga Matjaž Kek nije poveo na Euro 2024. Novi izbornik Boštjan Cesar želio bi ga vidjeti u reprezentaciji, no Zajc je potvrdio kako to za njega nije opcija:

- Ljudi o tome imaju svoje mišljenje, a ja sam prije svega pošao od sebe. Od svojih osjećaja. Volim sam donositi odluke i preuzimati odgovornost za svoja djela. To je bila moja osobna odluka. Istina je, našli smo se s izbornikom na kavi i razgovarali, ali u ovom trenutku ne bih previše ulazio u to o čemu smo pričali. Ne bi bilo pošteno s moje strane. Ali svidjelo mi se što smo razgovarali otvoreno i opušteno - rekao je.

Otkrio je i kako je došlo do njegovog dolaska u Dinamo: "Prošle godine, početkom lipnja, nazvao me predsjednik Dinama Zvonimir Boban i rekao mi da me želi u Dinamu. Bio je izravan i iskren, to mi se svidjelo. Gotovo da sam pomislio da je šala (smijeh). Odmah sam mu rekao da me zanima. Kad smo se sljedeći put čuli, potvrdio mi je da su se odlučili za mene i da su spremni čekati da sredim papirologiju s Fenerbahčeom. Dali su mi jamstvo da me stvarno žele. Odmah sam si rekao, to je to".

