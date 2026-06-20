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HRABRA PROGNOZA

Legendarni Ibra iznenadio izborom favorita za SP: 'Mogu otići do samog kraja'

UEFA Champions League Draw
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
20.06.2026.
u 14:31

Ibrahimovića nije oduševila samo igra domaće reprezentacije, nego i atmosfera koju su stvorili navijači u Seattleu

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osigurala je plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva pobjedom 2:0 protiv Australije, a među onima koje su posebno impresionirali nalazi se i Zlatan Ibrahimović. Legendarni švedski napadač uvjeren je da domaćin turnira može ostvariti puno više od samog prolaska skupine.

Momčad pod vodstvom argentinskog stručnjaka Mauricija Pochettina nastavila je stopostotan učinak zahvaljujući autogolu Camerona Burgessa i pogotku Alexa Freemana. Tom je pobjedom američka reprezentacija osigurala prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Ibrahimovića nije oduševila samo igra domaće reprezentacije, nego i atmosfera koju su stvorili navijači u Seattleu.

"Ako niste vjerovali prije, ponovit ću vam: počnite vjerovati", rekao je Ibrahimović za Fox nakon utakmice.

"Iza sebe imaju cijelu zemlju, a kada imate takvu podršku, teško vas je pobijediti. Danas su odigrali dobro. Iskreno, Australija danas nije bila prijetnja", dodao je.

Prema njegovu mišljenju, rezultati i forma iz razdoblja prije početka Svjetskog prvenstva više nisu relevantni. Smatra da je najvažnije ono što reprezentacija pokazuje tijekom turnira te da su Amerikanci uhvatili pravi natjecateljski zamah.

"Rekao sam i prije da ono što se događalo prije Svjetskog prvenstva nije važno. Važno je ono što se događa sada. Zamah koji imaju upravo je ono što im treba", kazao je.

Dodao je kako SAD sada može dodatno profitirati od činjenice da je prolazak skupine već osiguran.

"Samo trebaju nastaviti graditi samopouzdanje iz utakmice u utakmicu. Vidjet ćemo što će biti u trećoj utakmici, sada mogu odmoriti neke igrače jer su se kvalificirali. Izgleda dobro", istaknuo je.

Kada su ga pitali može li američka reprezentacija otići do naslova svjetskog prvaka, Ibrahimović nije imao nikakvih dvojbi.

"Da."

Do pobjede nad Australijom Amerikanci su stigli bez Christiana Pulisica, najveće zvijezde reprezentacije. Krilni napadač Milana propustio je susret zbog manjih problema s listom, a još uvijek nije poznato hoće li konkurirati za nastup protiv Turske u posljednjem kolu skupine. Ipak, budući da je prolazak dalje već osiguran, stručni stožer nema razloga žuriti s njegovim povratkom.

Premda su već ostvarili primarni cilj, Amerikanci i dalje imaju za što igrati. Eventualna pobjeda protiv Turske mogla bi im donijeti prvo mjesto u skupini, a samim time i povoljniju poziciju u ždrijebu osmine finala.

Vjeru u svoju momčad pokazao je i izbornik Mauricio Pochettino, koji je nakon utakmice posebno istaknuo doprinos navijača.

"Mislim da je ovo bila još jedna fantastična utakmica, s vrlo dobrim prvim poluvremenom. Smatram da smo dominirali protiv vrlo teške momčadi", rekao je argentinski stručnjak.

"Jučer sam govorio da Argentina ima nevjerojatne navijače, ali mislim da im mi pariramo. Tako sam sretan zbog naših navijača", dodao je Argentinac.

Koliko raste nogometna groznica u SAD-u pokazalo se i nakon posljednjeg sučeva zvižduka u Seattleu, gdje su navijači tijekom televizijskog prijenosa i analiza gotovo potpuno nadglasali voditelje i komentatore.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 3

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KU
Kujttim
15:11 20.06.2026.

Norveška može iznenaditi.

KU
Kujttim
15:08 20.06.2026.

Uvijek postoji neka zemalja koja će biti iznenađenje. Godine 1994. su iznenadile Švedska i Bugarska, 1998. je iznenadila Hrvatska, 2002. su iznenadile Turska i J.Koreja, 2010. Urugvaj, 2018. Hrvatska i Belgija, a 2022. Hrvatska i Maroko. Iznenađenja nisu Francuska, Argentina, Španjolska, Brazil, Njemačka, Engleska. Sve ostale zemlje, uključujući Nizozemsku, Portugal, Belgiju i Maroko, mogu biti jako zadovoljne ako dođu do polufinala. SAD i Meksiko mogu biti presretni.

SV
Svastacuje
15:03 20.06.2026.

Je li ovo onaj nogometaš ljubitelj Hrvata katolika... Veliki nogometaš koji je osvojio jednak broj trofeja kao i u rukometu...ali u VL svaki dan makar jedan članak ..stručnjak????

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