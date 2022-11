VIDEO Kod njih je 4 ujutro: Pogledajte kako su oduševljeni Australci proslavili prolazak u osminu finala

Nogometaši Australije pobijedili su Dansku s 1:0 u 3. kolu grupne faze Svjetskog prvenstva i plasirali se u osminu finala natjecanja u Kataru. U neizvjesnoj završnici, pogodak za pobjedu postigao je Matthew Leckie i ekipi, uz Francusku koja je u skupini ranije osigurala plasman, donio ulaznicu za nastavak SP-a.

U Down Underu je noć, ali to nije spriječilo na tisuće ljudi da se okupe i zajedno na ulicama pogledaju i proslave pobjedu reprezentacije.

Točnije, bilo je 3.30 kada je Australija osigurala prolazak skupine, a za njihove navijače kao da je bila rana večer.

The scenes in Australia at 3.30am.



The beauty of the World Cup.



pic.twitter.com/AUqHItvHSB