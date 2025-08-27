VIDEO 'Kaos i tučnjava na kraju utakmice: Svi su trčali do tunela, a zvezdaš je zvao na obračun'

Nakon neuspjeha i ispadanja Crvene zvezde iz Lige prvaka na uzvratnoj utakmici na Cipru srpski mediji veliki prostor posvetili su neredima na kraju utakmice. Srpski Blic pod naslovom "Skandal! Redar udario igrača Zvezde: Otkrivena pozadina kaosa na Cipru", piše: "Poslije izjednačujućeg gola domaćina, sve je eskaliralo. Najprije na tribinama, a onda se tijekom televizijskog prijenosa vidjelo da su svi igrači poletjeli prema tribinama. Sada je poznat i razlog.

Naime, jedan pripadnik redarske službe udario je Stefana Lekovića, nogometaša Crvene zvezde koji se nalazio na tribinama u društvu trenera golmana Nemanje Supića i još predstavnika crveno-bijelih. Baš u tom prostoru iza klupe Zvezde, blizu članova srpskog kluba našli su se i navijači Pafosa, što se očito ispostavilo kao nepromišljen i veliki propust, kakav ne priliči utakmicama ovog ranga."

Isti medij uz snimku trčanja svih igrača prema mjestu okršaja piše "Kaos i tučnjava na kraju utakmice: Svi trčali do tunela, izbjegnut skandal." Telegraf navodi "Ciprani prebili jednog igrača Zvezde, a onda je Arnautović pobijesnio, zbog ovoga je nastao kaos na kraju utakmice.

Ispred svlačionice snimili smo Marka Arnautovića kako nekoga poziva na obračun. Iznervirao se kada je u svlačionici čuo što se dogodilo s njegovim suigračem Lekovićem. Zbog toga je Arnautović tražio odgovornog za to. Nakon toga su igrači nestali iz kadra, a organizatori i osiguranje zatvorili su vrata da novinari ne mogu vidjeti što se dogodilo."