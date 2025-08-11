VIDEO Kaos i tučnjava kakvu još niste vidjeli na terenu. Kopale si oči, čupale i udarale jedna drugu

Utakmica petog kola meksičke ženske nogometne lige između Juareza i Xolosa pokazala je da na latinoameričkim terenima ženski nogomet itekako vrvi strašću i emocijama. U 22. minuti susreta došlo je do žestokog sukoba između Miah Zuazue (26) i Natividad Martínez (24), koji je eskalirao u pravi obračun na terenu.

Bilo je čupanja, udaraca, pa čak i pokušaja ubacivanja prstiju u oči. Suigračice su morale uložiti veliki trud kako bi ih razdvojile i smirile situaciju. Obje igračice zaradile su crvene kartone, a nakon utakmice Zuazua se treneru Juareza, Oscaru Fernandezu, ispričala zbog ostavljanja ekipe s igračicom manje.

“Razgovarao sam s Miah, ispričala mi se. Nisam vidio cijelu situaciju uživo, samo taj trenutak na televiziji, ali rekla mi je da joj je žao jer nas je ostavila s deset igračica,” izjavio je Fernández. Klubovi se za sada nisu službeno očitovali o incidentu, a još nije poznato kakve će kazne igračice dobiti. Inače, utakmica je završila pobjedom Juareza rezultatom 2:0.

Terrible lo que acaba de pasar entre Miah Zuazua y Natividad Martínez. 🐎🆚🐕 pic.twitter.com/GGMNErhTXC — Bruno Hernández 🎙️ (@bruhdz8) August 9, 2025