U MEKSIKU

VIDEO Kaos i tučnjava kakvu još niste vidjeli na terenu. Kopale si oči, čupale i udarale jedna drugu

VL
Autor
vecernji.hr
11.08.2025.
u 20:27

Klubovi se za sada nisu službeno očitovali o incidentu, a još nije poznato kakve će kazne igračice dobiti

Utakmica petog kola meksičke ženske nogometne lige između Juareza i Xolosa pokazala je da na latinoameričkim terenima ženski nogomet itekako vrvi strašću i emocijama. U 22. minuti susreta došlo je do žestokog sukoba između Miah Zuazue (26) i Natividad Martínez (24), koji je eskalirao u pravi obračun na terenu.

Bilo je čupanja, udaraca, pa čak i pokušaja ubacivanja prstiju u oči. Suigračice su morale uložiti veliki trud kako bi ih razdvojile i smirile situaciju. Obje igračice zaradile su crvene kartone, a nakon utakmice Zuazua se treneru Juareza, Oscaru Fernandezu, ispričala zbog ostavljanja ekipe s igračicom manje.

“Razgovarao sam s Miah, ispričala mi se. Nisam vidio cijelu situaciju uživo, samo taj trenutak na televiziji, ali rekla mi je da joj je žao jer nas je ostavila s deset igračica,” izjavio je Fernández. Klubovi se za sada nisu službeno očitovali o incidentu, a još nije poznato kakve će kazne igračice dobiti. Inače, utakmica je završila pobjedom Juareza rezultatom 2:0.

FOTO Torcida palila transparent sa srpskim obilježjima i vikala 'Za dom spremni'
Ključne riječi
ženski nogomet Meksiko strani nogomet

