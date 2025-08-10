Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
U ENGLESKOJ

Dramatično otvaranje sezone: Vatreni promašio penal! Liverpool ostao bez trofeja

Liverpool v Crystal Palace - FA Community Shield - Wembley Stadium
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
1/5
VL
Autor
Hina
10.08.2025.
u 19:20

Prilikom izvođenja 11-eraca u junaka je izrastao vratar Palacea Dean Henderson koji je obranio udarce MacAllistera i Elliotta, dok je Salah pucao preko gola

Nogometaši Crystal Palacea pobjednici su ovogodišnjeg engleskog Superkupa, aktualni pobjednici FA Kupa su na Wembleyu nadvisili prvaka Liverpool boljim izvođenjem 11-eraca s konačnih 5-4, nakon 90 minuta igre bilo je 2-2 da bi prilikom udaraca s bijele točke londonski sastav bio bolji sa 3-2.

Za Palace je ovo drugi trofej u 120-godišnjoj klupskoj povijesti, a stigao je manje od tri mjeseca nakon povijesnog prvog, a i tog 25. svibnja je u finalu FA Kupa bio bolji od Liverpoola boljim izvođenjem 11-eraca.

FOTO Hrvatske odbojkašice plijenile pozornost ljepotom, svi su gledali u njih
Liverpool v Crystal Palace - FA Community Shield - Wembley Stadium
1/10

U trijumfu Palacea sudjelovao je i hrvatski branič Borna Sosa koji je u igru ušao u 79. minuti, a njegov neiskorišteni 11-erac prilikom raspucavanja, u četvrtoj je seriji zatresao gredu, na kraju nije bio koban. Liverpool je dva puta vodio golovima Ekitikea (4) i Frimpnga (21), no Palace se vraćao u igru preko Matete (17-11m) i Sarra (77).

Prilikom izvođenja 11-eraca u junaka je izrastao vratar Palacea Dean Henderson koji je obranio udarce MacAllistera i Elliotta, dok je Salah pucao preko gola. Uz Sosu neuspješan za Palace je bio i Eze, ali u zadnjoj je seriji Devenny je sačuvao mirnoći i svladao Allisona za osvajanje trofeja.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
Borna Sosa Liverpool Crystal Palace strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još