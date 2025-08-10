Hrvat briljirao s dva gola i postao najbolji strijelac lige, ali nije bilo dovoljno. Momčad polako tone

Hrvatski nogometaš Ivan Dolček bio je dvostruki strijelac za Dundee United u 2-3 (2-1) domaćem porazu od Heartsa u susretu 2. kola škotskog prvenstva.

Dolček je golovima u 22. i 41. minuti preokrenuo zaostatak svoje momčadi od 0-1 u prednost od 2-1, ali u nastavku su gosti uspjeli novim preokretom osvojiti tri boda. Golove za Hearts postigli su Shankland (19-11m) i Findlay (58, 90+4).

Dolček je odigrao čitav susret za Dundee United, baš kao i Vicko Ševelj. Dundee United je tako ostao na jednom osvojenom bodu, dok je Hearts sa šest bodova ostao stopostotan, baš kao i prvak Celtic.