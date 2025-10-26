Naši Portali
UH, OVO JE BILO GADNO

VIDEO Kaos i jezive scene na moto-utrci, vozači nakon sudara helikopterom prebačeni u bolnicu

26.10.2025.
u 09:47

Utrku za Veliku nagradu Malezije u Moto3 klasi zasjenio je stravičan sudar tijekom kruga za zagrijavanje. Svjetski prvak Jose Antonio Rueda naletio je na Noaha Dettwilera, a oba su vozača helikopterom prevezena u bolnicu, što je izazvalo kaos u rasporedu

Jezive scene odigrale su se uoči starta utrke na stazi Sepang. Tek okrunjeni svjetski prvak, Španjolac Jose Antonio Rueda, izlazio je iz trećeg zavoja pognut iza oklopa. Ispred njega se, krećući se vrlo sporo uz rub staze, našao švicarski vozač Noah Dettwiler, za kojeg se pretpostavlja da je imao tehničkih problema. Rueda ga nije uočio te se u punoj brzini silovito zabio u stražnji dio njegovog motora, nakon čega je Švicarac ostao nepomično ležati nasred staze. Snimku incidenta pogledajte OVDJE.

Organizatori su odmah aktivirali medicinski protokol. Prema prvim informacijama, oba su vozača bila pri svijesti, što je donijelo tračak olakšanja. Rueda je prebačen u medicinski centar, dok je hitna pomoć Dettwilera zbrinjavala izravno na asfaltu. Zbog težine situacije, dva dostupna helikoptera odvojeno su prevezla vozače u lokalnu bolnicu, a cijeli moto svijet s nestrpljenjem je iščekivao vijesti o njihovom stanju, posebice Dettwilerovom.

Incident je uzrokovao potpuni kaos u rasporedu. Prema sigurnosnom protokolu, utrka ne može započeti ako medicinski helikopter nije dostupan. Zbog toga je start Moto3 utrke, prvotno planiran za podne po lokalnom vremenu, odgođen za 13:45, a sama utrka skraćena je s 15 na 10 krugova. Utrka klase Moto2 pomaknuta je na sam kraj dana, s početkom u 16:30 po lokalnom vremenu, dok je utrka kraljevske MotoGP klase jedina zadržala svoj originalni termin.

Kada se helikopter vratio, skraćena Moto3 utrka je započela, no u zraku se osjećala napetost. Pobjedu je odnio Japanac Taiyo Furusato, ali slavlje je bilo prigušeno. Na pobjedničkom postolju, trojica prvoplasiranih – Furusato, Angel Piqueras i Adrian Fernandez – odrekli su se tradicionalnog prskanja šampanjcem, dok su svi čekali službene informacije o stanju Ruede i Dettwilera.
