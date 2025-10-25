Naši Portali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
ZABORAVLJENA PRIČA

Znate li gdje je Zlatko Dalić bio za vrijeme Domovinskog rata? Hrvatskoj nije okrenuo leđa

Livno: Zlatko Dalić u društvu Thompsona pozdravio okupljene obožavatelje
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
25.10.2025.
u 20:17

Ime Zlatka Dalića danas je sinonim za najveće uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije. No, manje je poznata priča iz razdoblja Domovinskog rata, kada je sadašnji izbornik svoju nogometnu karijeru stavio na čekanje kako bi branio rodno Livno

Zlatko Dalić urezao se u povijest hrvatskog sporta kao najuspješniji nogometni izbornik, vođa generacije koja je osvojila svjetsko srebro i broncu. Njegova smirenost i sposobnost da iz igrača izvuče maksimum dobro su poznate javnosti. Ipak, duboko ispod slojeva slave krije se gotovo zaboravljena priča o njegovoj mladosti, priča koja svjedoči o karakteru i domoljublju čovjeka koji je, kada je bilo najpotrebnije, stao u obranu domovine, pokazavši da su mu temeljne vrijednosti uvijek bile na prvom mjestu, ispred sportske karijere.

Početak devedesetih zatekao je Dalića kao perspektivnog nogometaša. Nakon igranja za Hajduk i vinkovački Dinamo, ratna zbivanja sustigla su ga dok je bio igrač Veleža. Kako je sam kasnije ispričao, u zraku se osjećala nelagoda koja ga je potaknula na povratak kući. Umjesto da sigurnost potraži drugdje, Dalić je donio odluku koja ga i danas definira. Vratio se u rodno Livno i u veljači 1992. priključio se Hrvatskom vijeću obrane (HVO), stavivši se na raspolaganje obrani svog grada.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

Tri mjeseca Zlatko Dalić nosio je odoru HVO-a, sudjelujući aktivno u obrani Livna. Iako, po vlastitom priznanju, nije bio na prvoj crti, njegova uloga bila je od presudne važnosti. Svoj doprinos davao je u logistici. "Istina, nisam bio na prvoj crti bojišnice, ali sam pomagao u logističkom smislu, jer osjetio sam da svatko od nas mora pomoći kako zna i može", skromno je objasnio Dalić svoj angažman. Taj čin, vođen čistim domoljubljem i osjećajem dužnosti, pokazuje moralnu veličinu čovjeka koji je samoinicijativno prepoznao trenutak u kojem je njegova pomoć bila potrebna.

Njegov ratni put prekinut je zahvaljujući intervenciji iz nogometnog svijeta. Tadašnji trener Hajduka, legendarni Stanko Poklepović, čuo je gdje se Dalić nalazi i doslovno ga "izvukao" iz rata kako bi spasio njegovu karijeru. Nakon toga, Dalić je svoj sportski put nastavio u Varaždinu, potpisavši za Varteks, klub koji će mu obilježiti igračku i trenersku karijeru. Upravo je u Varaždinu započeo svoj trenerski uspon, koji će ga godinama kasnije dovesti na klupu hrvatske reprezentacije.

To iskustvo iz Domovinskog rata duboko je oblikovalo Zlatka Dalića. Vrijednosti koje i danas ističe kao ključne za uspjeh – zajedništvo, ponos, prkos, vjera i skromnost – nisu samo prigodne fraze, već načela koja je živio u najtežim vremenima. Njegovo poštovanje prema hrvatskim braniteljima, koje često naglašava, dolazi iz osobnog iskustva i razumijevanja žrtve podnesene za slobodu. Upravo je taj pobjednički mentalitet, sazdan na teškim temeljima, prenio i na svoje igrače, stvorivši od reprezentacije obitelj koja diše kao jedno za Hrvatsku.

Priča o ratnom putu Zlatka Dalića nije samo crtica iz biografije; ona je ključ za razumijevanje čovjeka koji stoji iza spektakularnih uspjeha. Ona govori o tome da je, i prije nego što je postao poznat svijetu, Dalić bio pobjednik u najvažnijoj utakmici – onoj za vlastite ideale i domovinu. Njegov primjer pokazuje da se najveći lideri kale u trenucima najvećih iskušenja, kada svojim djelima, a ne riječima, pokažu tko su i za što se zalažu.
Komentara 4

TK
tkoznaa
21:10 25.10.2025.

Bolje da niste pisali o Daliću i domovinskom ratu. To je ona prića koju branitelji istiću kao ajde neko je pobjegao u logistiku ili pjevaće. Ali dobro bili su na pravoj strani. Ali to isticati nije baš za herojski čin, to je normalno onome tko voli svoju Hrvatsku.

Avatar IvanR
IvanR
20:55 25.10.2025.

Mene zanima gdje su za vrijeme rata bili Plenki, Njonjo, Todorići, Rajići i slično. Zna se koja je ekipa oparena lovom. Hrvati prve klase.

RU
RuA
20:49 25.10.2025.

Mene zanima gdje su za vrijeme Domovinskog rata bili Miljenko Jergović i Ante Tomić?

