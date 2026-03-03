Četvrtoligaš u viralnoj objavi najavio odlazak na Maksimir, evo što poručuju iz Kurilovca

Nogometna groznica zahvatila je Veliku Goricu i okolicu uoči povijesnog dvoboja koji je pred malenim klubom iz predgrađa. U srijedu s početkom u 18 sati, na travnjak stadiona Maksimir istrčat će igrači četvrtoligaša NK Kurilovca kako bi se suprotstavili Dinamu, u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Dok plavi jurišaju prema dvostrukoj kruni i na vrhu prvenstvene ljestvice imaju sedam bodova prednosti ispred Hajduka, za crveno-crne iz Kurilovca ovo je utakmica o kojoj će se pričati generacijama.

Put do Maksimira za Kurilovec je bio poput filmske priče. Klub osnovan 1948. godine nikada u svojoj gotovo osamdesetogodišnjoj povijesti nije stigao do ove faze natjecanja. Ispisali su povijest u osmini finala kada su na svom terenu šokirali prvoligaša Istru 1961 i slavili s 2:1. Junaci te senzacionalne pobjede bili su strijelci Mateo Pršir i Dominik Furmek, koji su svom klubu osigurali najveću utakmicu otkako on postoji. Proteklog vikenda, u generalki za Dinamo, odigrali su 1:1 protiv Gaja iz Mača, no misli su im, bez sumnje, već dugo bile usmjerene isključivo prema zagrebačkom spektaklu.

"Taj 'muving' oko utakmice s Dinamom traje već tjednima", priznao je predsjednik kluba Dražen Vujnović, zahvalivši se pritom "građanskom, pardon, gospodskom" klubu Dinamu na suradnji. Iako je Dinamo službeno ustupio 500 ulaznica za zapadnu tribinu, početni kontingent karata planuo je u rekordnom vremenu pa ih je Kurilovec dobio još toliko. Interes je golem, posebno među djecom iz klupske škole nogometa. Organizirani dolazak navijačke skupine "Red Boys" autobusima, s bubnjevima i zastavama, jamči da će Kurilovec na Maksimiru imati glasnu podršku.

Trener Senad Harambašić najbolje je sažeo atmosferu u svlačionici. "Ovo je za nas finale Svjetskog prvenstva. Dinamo je institucija, ali imamo ogroman motiv dokazati se i boriti za naš grad", poručio je Harambašić. Na njegove se riječi nadovezao i kapetan Stjepan Završki, koji je otkrio kako su se za proljetni dio sezone pripremali na poseban način. Iako su svjesni snage protivnika, u taboru četvrtoligaša vlada optimizam i želja da se pokažu u najboljem mogućem svjetlu.

Koliko ova utakmica znači za cijelu zajednicu, svjedoči i činjenica da je uprava kluba osigurala dvije garniture posebnih, komemorativnih dresova. Jedan komplet igrači će zadržati za uspomenu, dok će drugi razmijeniti s igračima Dinama. Dresovi su se mogli naručiti i s personaliziranim tiskom kao trajna uspomena. Ipak, najemotivniji trenutak večeri dogodit će se neposredno prije prvog sučevog zvižduka. Početni udarac izvest će devetnaestogodišnji Ivan Šćepina, bivši igrač Kurilovca koji je 2024. godine teško stradao pri padu s krova.