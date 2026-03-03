Bivši vatreni dobio posao u Iranu par dana prije bombardiranja Teherana! Imao je ludu sreću...

Kako život nekada piše posebne i nevjerojatne priče... O jednoj takvoj sigurno je zadnjih dana intenzivno razmišljao hrvatski trener i nekadašnji reprezentativac Stjepan Tomas koji je bio glavni kandidat za trenera iranskog prvoligaša Esteghlala iz Teherana. Tu je momčad vodio Ricardo Sa Pinto, no Portugalac je nedavno smijenjen. Detalji oko Tomasova angažmana trebali su se finalizirati u Istanbulu, samo nekoliko dana prije američko-izraelskog napada na Iran. Srećom, za Tomasa, s obzirom na krizu i ratna zbivanja na Bliskom istoku, do tog dogovora nije došlo.

S 38 službenih naslova prvaka u kontinentalnim i nacionalnim natjecanjima, Esteghlal se smatra najtrofejnijom iranskom momčadi u Aziji i drugim najcjenjenijim klubom u povijesti iranskog nogometa. Persepolis je osvojio rekordnih šesnaest naslova prvaka Irana, kao i sedam Hazfi kupova, pet Superkupova i Azijski kup pobjednika kupova 1990./91.

Zadnjih je dana španjolske novinske stupce punila priča Munira El Haddadija, sada bivšeg igrača Esteghlala, koji je jedva izvukao živu glavu iz ratom pogođenog Irana. A to je uspio nakon što je automobilom bježao preko turske granice u akciji spašavanja koja je trajala 16 sati.

- Uspjeli smo krenuti u sedam i vozili smo se oko 16 sati. Igrao sam društvene igre sa suigračem. Spavao sam možda sat vremena - ne možeš se opustiti, ne možeš spavati, bio sam očajan. Stalno promatraš automobile - rekao je Munir El Haddadi.

Podsjetimo, u nekim se krugovima zadnjih dana spominjala opcija da je Tomas opcija za trenera Osijeka.