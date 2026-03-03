Rakete ostale u rukama neiskusnih fanatika? 'Iranski koncept gradi se na ideji da bi njihovo vodstvo moglo biti eliminirano'

Eliminacija vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija i ključnih vojnih zapovjednika ostavila je iranske rakete i bespilotne letjelice u rukama nižih, neiskusnih i fanatičnih dužnosnika, što povećava rizik od nepredvidivih i eskalirajućih napada, kaže dr. Sidharth Kaushal, viši istraživački suradnik u Royal United Services Institute (RUSI). Kaushal je za Daily Mail rekao da je iranska vojna doktrina "mozaik ratovanja" dizajnirana upravo za scenarij u kojem vrhovno vodstvo bude eliminirano. "Još od 2000-ih iranski koncept 'mozaik ratovanja' gradi se na ideji da bi njihovo vodstvo moglo biti paralizirano u ratu sa Sjedinjenim Državama, pa bi kontrolu morali prenijeti na niže razine zapovijedanja kako bi vojska nastavila funkcionirati. Ljudi na nižim razinama, koji su u mirnodopskim uvjetima imali standardna pravila angažmana, sada bi mogli imati veći autoritet ako ne mogu kontaktirati više zapovjedništvo", kazao je.

Kaushal dodaje da je vjerojatnost napada na Europu "niska, ali ne toliko niska da se ne može zamisliti". Iran prema pisanju medija ima rakete Khorramshahr (dometa oko 2000 km) i bespilotne letjelice Shahed. Tu su rakete Sajjil, koje imaju maksimalni domet do 2000 kilometara....Kraće rakete (1200–1500 km) već su gađale mete na Bliskom istoku, uključujući Izrael, UAE i Bahrein.

Upozorenja stižu i iz Europe. Njemački parlamentarac Marc Henrichmann iz obavještajnog odbora rekao je: "Eskalacija na Bliskom istoku ne utječe samo na regiju. Iranski režim više puta je pokazao da provodi teror izvan granica. Ne može se isključiti iranske ćelije u Europi...".

Britanski ministar obrane John Healey izjavio je za Sky News da je budnost u Velikoj Britaniji na najvišoj razini, posebno nakon napada na britansku bazu Akrotiri na Cipru. MI5 je podigao razinu terorističke prijetnje na "značajnu" (značajna vjerojatnost napada) nakon smrti ajatolaha, navodeći 20 potencijalno smrtonosnih iranskih zavjera u Velikoj Britaniji u posljednjih 12 mjeseci. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je Europu da bi svaka pomoć u obaranju iranskih raketa bila "sukrivnja agresoru" i "čin rata". Posljedice se već osjećaju. Cijene nafte i plina naglo su porasle u posljednja dva dana, a zemlje poput Francuske i Njemačke šalju ratne brodove i protudronske sustave u regiju.