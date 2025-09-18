Naši Portali
VIDEO Kaos i drama u avionu velikana uoči Lige prvaka: Igrači se skidali do gaća, nadrealne scene

VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 08:21

Igrači su zbog grozne vrućine bili prisiljeni skinuti se u donje rublje, a cijela situacija odgodila je njihov put u Belgiju.

Putovanje avionom nogometaša francuskog velikana Monaca na utakmicu Lige prvaka protiv Club Bruggea pretvorilo se u pravi kaos nakon što je kvar na klima-uređaju u zrakoplovu doveo do otkazivanja leta za Belgiju. Igrači su zbog grozne vrućine bili prisiljeni skinuti se u donje rublje, a cijela situacija odgodila je njihov put u Belgiju.

Momčad iz Kneževine tako će na otvaranje Lige prvaka otputovati danas, na sam dan utakmice, piše britanski Mirror. Zbog kvara na klimatizacijskom sustavu, temperatura u kabini dosegla je razinu na kojoj se nije moglo disti, pretvorivši je u pravu saunu. Igrači su bili potpuno mokri od znoja i pokušavali su se rashladiti mašući odjećom.

Nizozemski reprezentativac Jordan Teze snimio je nesvakidašnje prizore mobitelom i podijelio ih na platformi Snapchat, prikazujući suigrače samo u donjem rublju. Neki su kasnije viđeni kako polugoli stoje na pisti nakon izlaska iz zrakoplova. Let je otkazan, a momčad se vratila svojim kućama. 

- Iz tehničkih razloga bilo je nemoguće putovati, jer sigurnost svih nije bila zajamčena. Zato smo odlučili, u dogovoru s izvršnim direktorom Thiagom Scurom, odgoditi naše putovanje - rekao je trener Adi Hütter.

