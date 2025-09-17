UŽIVO OD 21 Spektakl u Münchenu: Moćni Bayern protiv svjetskih prvaka, vatreni u prvih 11

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka. Prvo kolo se, kao i prošle sezone, igra u tri dana pa će ono biti kompletirano u četvrtak.
Ranije su završene utakmice Olympiakos - Pafos i Slavia - Bodo/Glimt, a uz ovu utakmicu, od 21 sat počinju i sljedeće: Ajax - Inter, Liverpool - Atletico Madrid i PSG - Atalanta.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Nastavlja se Liga prvaka, nakon uzbudljivog početka u utorak, i danas nas čekaju neke izuzetno zanimljive utakmice. Prije svega, to je repriza finala iz 2012. godine, na Allianz Areni u Münchenu sastaju se Bayern i Chelsea. Dvije jake momčadi suprotstavit će se u derbiju prvog kola Lige prvaka.
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Spektakularna večer Lige prvaka: Hrvati u glavnim ulogama i repriza dva finala
Reprizu finala ćemo gledati u Münchenu, gdje će njemački prvak Bayern od 21 sat dočekati svjetskog prvaka Chelsea. Repriza je to finala iz 2012. godine kad je londonska momčad baš na Bayernovoj Allianz Areni svladala Bavarce nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca
Igor Tudor i Niko Kovač odigrali utakmicu za pamćenje, evo što su rekli nakon toga
Tudor na koncu može biti zadovoljniji od Kovača jer je njegova momčad iščupala remi premda je u trećoj minuti nadoknade gubila sa 2-4.
Luda utakmica Tudora i Kovača! Juventus se spasio od poraza u sudačkoj nadoknadi (4:4)
U prvih 45 minuta utakmice, koja je ujedno bila i repriza finala Lige prvaka iz 1997. godine, smo gledali blago rečeno pragmatičan nogomet ili grubo rečeno uspavanku, ali zato su nam Juve i Borussia u drugom poluvremenu dali pravu nogometnu poslasticu.
Arsenal siguran na gostovanju u Španjolskoj, belgijski prvak kreirao prvo iznenađenje u Ligi prvaka
Arsenal je golovima u drugom poluvremenu s 2-0 pobijedio Athletic Bilbao u gostima. Na San Mames stadionu tijekom prvog dijela bolji je bio Athletic, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko dobrih šansi. Najbolju je propustio Berenguer.
Igor Tudor promijenio je igru Juventusa, a brojke to jasno pokazuju
Iza svega stoji i jasna taktička promjena Igora Tudora. Dok je momčad pod Thiagom Mottom tražila strpljivost i imala prosjek od 52,7 dodira prije udarca, Tudor je skratio taj proces na 48,9. Juventus sada više riskira i oslanja se na udarce iz daljine - čak 22,6% golova dolazi izvan šesnaesterca. Podaci jasno pokazuju da se radi o drukčijem Juventusu.
Kreće Liga prvaka! Evo tko sve danas igra i gdje možete gledati utakmice
Hrvatska će imati 13 igrača u Ligi prvaka ove sezone, ali i tri trenera
Hrvatska ima 12 igrača i tri trenera u Ligi prvaka, a za jedno ime vjerojatno niste čuli
Najmanje poznato ime na popisu je Fabijan Buntić (28), pričuvni vratar Qarabaga koji je svojedobno branio za U-19 vrstu Hrvatske
Održan je ždrijeb Lige prvaka! Evo tko s kim igra, čeka se još samo jedna stvar
Točan raspored utakmica inicijalne faze Lige prvaka tek treba biti objavljen, no parovi obećavaju još jednu nezaboravnu sezonu
Nalaze se u središtu Azije i 280 km udaljeni od Kine, a evo zašto smiju nastupati u Ligi prvaka
Almaty je istočnije pozicioniran i od država poput Irana i Pakistana, čiji se klubovi natječu u azijskim klupskim natjecanjima. Stoga nije ni čudo da je Kairat ovim rezultatom postao rekorder kao najistočniji klub u povijesti Lige prvaka, oborivši rekord još jednog kazahstanskog kluba, Astane. Almaty je 436 kilometra istočnije od glavnoga grada Kazahstana.
Livaković i Mourinho ne idu u Ligu Prvaka. Poznati su svi klubovi nove sezone, ždrijeb već sutra
Nakon osam kola, osam najboljih klubova ide izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta razigravati kroz play-off. Grupna faza kreće od 16. do 18. rujna, a posljednje utakmice igrat će se 28. siječnja iduće godine
BAYERN: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Olise, Gnabry, Diaz - Kane
CHELSEA: Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Palmer - Joao Pedro