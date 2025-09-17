Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
BAYERN - CHELSEA

UŽIVO OD 21 Spektakl u Münchenu: Moćni Bayern protiv svjetskih prvaka, vatreni u prvih 11

reuters
17.09.2025. u 19:53
Utakmice 1. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
BAYERN
-
CHELSEA
Liga prvaka - 1. kolo, 21.00, Allianz Arena, München
SASTAVI

BAYERN: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

CHELSEA: Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Palmer - Joao Pedro

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka. Prvo kolo se, kao i prošle sezone, igra u tri dana pa će ono biti kompletirano u četvrtak.
 

Tablice omogućuje Sofascore
OSTALE UTAKMICE

Ranije su završene utakmice Olympiakos - Pafos i Slavia - Bodo/Glimt, a uz ovu utakmicu, od 21 sat počinju i sljedeće: Ajax - Inter, Liverpool - Atletico Madrid i PSG - Atalanta.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Nastavlja se Liga prvaka, nakon uzbudljivog početka u utorak, i danas nas čekaju neke izuzetno zanimljive utakmice. Prije svega, to je repriza finala iz 2012. godine, na Allianz Areni u Münchenu sastaju se Bayern i Chelsea. Dvije jake momčadi suprotstavit će se u derbiju prvog kola Lige prvaka.

Želite prijaviti greške?

