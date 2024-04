VIDEO Ivanišević otkrio kakav je bio rastanak s Đokovićem i kako mu život sad izgleda

U petak poslijepodne u centru Zagreba imali smo priliku svjedočiti zanimljivom i nesvakidašnjem događaju. Naime, povodom predstavljanja zaklade Uniqa See Future koja će putem otvorenih natječaja podržavati mlade talente u sportu, kulturi i održivosti, na Europskom trgu dogodio se mini-teniski spektakl. Glavne zvijezde dana bili su legendarni hrvatski tenisač i trener Goran Ivanišević, te nadolazeća teniska zvijezda iz Srbije, 14-godišnja Luna Vujović, inače prošlogodišnja osvajačica Wimbledona u kategoriji do 14 godina. Cilj ove zaklade je pomoći mladima koji imaju talent u nekom području, a nemaju mogućnosti i sredstava za ispuniti svoj potencijal.

- Ambasador sam Uniqe još od prošle godine i došla je ta ideja od našeg menadžera i od Adela koji je predsjednik Uprave da se napravi nekakva fondacija za pomoć mladima. To je jako važno, jer u cijeloj regiji ima jako puno talentiranih mladih ljudi, ne govorim samo u sportu, nego i u kulturi i muzici. Oni često nemaju šansu pokazati svoj talent. Ova fondacija će im pomoći da ih malo 'poguramo', ali na kraju dana oni sami moraju odlučiti hoće li biti dobri ili ne, i koliko će biti dobri, ali svaka pomoć dobro dođe - rekao je Ivanišević.

A što su gledatelji i prolaznici na Europskom trgu mogli vidjeti? Prvo su na teniskom terenu manjih dimenzija na podlozi tepiha Ivanišević i Vujović odigrali napet i zabavan ekshibicijski dvoboj, a potom su Ivanišević i Vujović udružili snage u parovima protiv bilo koga tko se iz publike htio okušati. Međutim, postojala je jedva 'kvaka'. Dok su znatiželjnici iz publike igrali s pravim reketima, Ivanišević i mlada Vujović su igrali s raznim kućanskim predmetima, poput tave, kuhače i daske za rezanje, što je prouzročilo puno smijeha i zabave među nazočnima. Kasnije je Ivanišević stao pred kamere i osim Uniqe, razgovarao i o svojoj karijeri, poglavito o životu nakon razilaska s najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem nakon pet godina suradnje.

- Život mi izgleda bez stresa i opušteno, ali nije to meni s Novakom ni bilo nešto posebno stresno. Ipak sam bio trener najboljeg tenisača na svijetu i jednog od najboljih sportaša svih vremena. Tko se ne zna nositi sa stresom i takvim stvarima onda bolje da ne radi taj posao.

Koliko ćete se dugo odmarati i što ćete raditi tijekom odmora?

- Sigurno ću odmarati barem do devetog mjeseca. Ići ću sa sinom na Europsko prvenstvo u Njemačku pratiti hrvatsku reprezentaciju. Idemo na sve tri utakmice. Zasad su tri, a tko zna, možda će ih biti i više. Osim toga nemam posebnih planova, jedino turnir u Umagu gdje sam ambasador. Ne znam kad sam zadnji put bio doma tri tjedna u komadu, tako da lagano. Zadnjih pet godina je bilo naporno, bio je veliki izazov, čast i ponos, a sad treba malo uzeti vremena.

Đoković je nedavno proglašen za najboljeg sportaša svijeta u 2023. godini, jeste li mu čestitali?

- Jesam. Čak me i pozvao da dođem, ali nisam mogao doći jer sam imao nekakvu neodgodivu situaciju i žao mi je zbog toga. Ipak je ta 2023. godina posebna, možda i najbolja za nekog u povijesti tenisa. Tri Grand slama i jedan poen da osvoji sva četiri. Zaista fascinantna godina i drago mi je što sam bio dio toga.

Kako je izgledao razgovor o rastanku s Novakom?

- Novak i ja smo sjeli na jedno jako lijepo mjesto u Indian Wellsu, gdje bih mogao provoditi i mjesec dana. Lijepo smo popričali i drago mi je što sam otišao u Ameriku porazgovarati s njim. Puno je bilo stvari što sam mu htio reći, što je on meni htio reći i rastali smo se prijateljski. Uvijek ćemo biti prijatelji. Svaki put kad se vidimo u budućnosti, tu sam za njega što god treba.

Kako gledate na situaciju još jednog legendarnog tenisača, Rafaela Nadala? Je li njegova karijera gotova?

- Nekako ide ta njegova priča prema kraju karijere, ali nedostajat će. Nedostajat će ta energija u tom čovjeku, to je fascinantno koliko se on bori da se proba vratiti. Ako on bude spreman, mislim da će biti jako neugodan u Parizu. Neće biti nositelj i može ići na bilo koga, a nitko neće htjet igrati protiv Nadala na njegovom terenu. Iskreno mu želim da još igra - rekao je Ivanišević, pa dodao:

- Otišao je Federer, odlazi i Nadal lagano, ali 'dinosaurus' Novak se drži. Inače kad pogledaš kako se hrani i da nije imao velikih ozljeda, može gurati sigurno još dvije-tri godine. Sve ovisi o njegovoj motivaciji, koliko to on želi.

Kako vam izgleda nova garda u tenisu? Ima li tu nekog tko može oduzeti tron Đokoviću?

- Za mene su velika četvorka Novak, Sinner, Alcaraz i Medvjedev. Ostali su nekoliko koraka iza njih. Kad Novak ode mislim da će vladari biti Sinner i Alcaraz. Ima tu mladih tenisača koji su dobri, ali nisu konstanta.

Jeste li imali ponuda za trenerski posao i, ako ste ih imali, što ste odgovorili na njih?

- Imao sam već pet ponuda, četiri ATP ponude i jednu WTA ponudu. Pristojno sam se zahvalio i rekao sam da se čujemo u devetom mjesecu.