Je li ovo razlog zbog kojeg su Ivanišević i Đoković raskinuli? 'Nisam očekivao da će se to dogoditi'

Dugo je vremena, ukupno čak 12 godina slovački trener Marian Vajda brinuo o karijeri Novaka Đokovića. Sudjelovali su od 2006. do 2017. godine, a onda opet kroz 2018. godinu. Vajda je jedan dio svog trenerskog puta s Đokovićem odradio i u kombinaciji s Goranom Ivaniševićem, koji je sada također bivši Đokovićev trener. Dugo se čekalo da se Vajda oglasi o kraju suradnje Ivaniševića i Đokovića, a sad je konačno rekao što ima u intervjuu za Ubitennis.

- Pritisak sporta umarajuć je i za trenere. U nogometu kad ekipa izgubi krivica nikad nije na pojedincu. Ne analizira se uvijek kako je trener pripremio utakmicu. U tenisu kada tenisač izgubi, odmah se ispituje trener - rekao je Vajda, naglasivši pritom koliko je veliki pritisak sjediti u Đokovićevom "boksu" za vrijeme utakmice, kao i samo treniranje njega.

Rekao je Vajda da ga je kraj suradnje Novaka i Gorana iznenadio.

- Gledajte, nisam to očekivao. Pročitao sam to u novinama kao i svi drugi tako da je moje mišljenje bazirano na onome što sam pročitao zadnjih dana. Bio sam iznenađen budući da su se on i Novak slagali dobro. Možda je pritisak kojem su podvrgnuti treneri postao iscrpljujuć za Ivaniševića - rekao je Vajda.