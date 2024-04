Ivanišević o rastanku s Đokovićem: Nitko nije pogodio razlog. Bilo je turbulentno

Novak Đoković je nedavno objavio prekid suradnje sa dugogodišnjim trenerom i bivšim hrvatskim tenisačem, Goranom Ivaniševićem. Par je zajedno oborio niz rekorda, osvojio niz naslova i trofeja, među kojima se ističe čak osam Grand Slamova. Od objave informacije o prekidu suradnje krenule su brojne spekulacije o razlozima koji stoje iza odluke, no niti jedan od glavnih aktera nije izričito potvrdio ili odbacio navode. U srijedu je Goran Ivanišević dao intervju za Sportklub, prvi nakon razlaza s Đokovićem.

"Uzbudljivo i turbulentno, tako je bilo trenirati Novaka. Ne turbulentno u smislu problema, već zbog svega ostaloga. On je institucija, on je najveći tenisač svih vremena i jedan od najvećih sportaša svih vremena. Zahvalan sam mu do kraja života na prilici. Iskoristio sam je, rezultati su tu, crno na bijelom. Prekrasnih pet godina", započeo je Ivanišević.

"Čitao sam puno toga, nitko nije pogodio. Nema ga. Zasićenje. Teških pet godina. Ljudi zaboravljaju koronavirus, to da je bio označen kao svjetski negativac broj 1 zbog necijepljenja. Stalno smo bili u međukoraku, igra, ne igra. Pa se javi neki ministar. Da ne spominjem Australiju. Došlo je do zasićenja, zamor materijala. I auto svako malo ide na tehnički pa ga popraviš. On se umorio od mene, ja od njega. Kad sve zbrojimo napravili smo veliku stvar. U Americi prošle godine sam počeo to osjećati. Teško mi je pao onaj Wimbledon, Alcaraz. Bio je bolji, ali teško mi je palo. Pa onda odlazak u Ameriku, tu sam osjetio da je kraj blizu", kazao je hrvatski trener pa se osvrnuo na Đokovićeve ispade koji nisu bili rijetka pojava na terenima:

"Pola toga nisam čuo, stadionu su veliki. On nikad nije dolazio do nas, derao se s 20-ak metara. Primjer, izgubio je servis u meču u kojem je dobro servirao. Viče: 'Što mi je sa servisom?'. Ne mogu ja njemu vikati: 'Ništa, problem je s forhendom.' I dok bih ja to trebao vikati, problem je s reternom. Ja imam najtanji glas, zato se mene nije čulo. Bit je bilo da dobije meč. Mora se reagirati u tri sekunde. Stres je. Prošle godine u Adelaideu, finale s Kordom. Sunce piči, niti mi što vidimo, ludilo na terenu, Korda igra nevjerojatno, on gubi set, Korda bolji u tom trenutku, a sve je blizu nas. I pita on nas što da radi. Ja govorim, govori Čarli (Carlos Gómez-Herrera) i u jednom trenutku bio mu je i brat Marko tamo i on pita 'Mare, što da radim?' Marko ga gleda tri sekunde i kaže 'Pronađi unutarnji mir u sebi.' On se okreće... Ja sam na podu, mislio sam koga će prvo ubiti mene, Mareta ili Čarlija... Prođe pet minuta, on potpuno preokrene tijek meča i pobijedi. Znao je i on da mediji to prate. Mene to nije smetalo. Bilo je pitanja i zašto ne? Viči!"

Upitan o rastanku s Đokovićem rekao je: "Nikad neću reći što smo pričali, ali drago mi je što sam išao u Ameriku. Izgubio je polufinale Australian Opena i pričalo se o tragediji. Pa nije izgubio u prvom kolu, nije to bila tragedija, a on nije bio svoj u tom meču. A protiv Jannika Sinnera moraš biti 100 posto. Cijela Australija je bila toplo-hladna. Bolji je od mnogih i kad igra na jednoj nozi, ali protiv Sinnera, Alcaraza i takvih, moraš se pojaviti. Ako se pojavi Novak A, dobro je. Ako se pojavi Novak B, onda si u problemu.

Da se vratim na Ameriku. Da se Vukić potrudio, mogao ga je dobiti u 1. kolu. Drago mi je da smo pričali nakon poraza od Nardija. Htio sam nakon Australije, ali je išao na skijanje. Prošlo je mjesec dana i eto Amerike. Bilo je opušteno ondje. Tko ga može kriviti? Osvojio je sve na svijetu. Nije se lako motivirati. Lako za Grand Slamove, ali za druge turnire... Treba snage, motiva, želje, volje. A on bi htio i obitelj. Kad smo sjeli dan nakon poraza, drago mi je da smo to napravili. Nakon tih pet godina koje smo prošli, to je jedini ispravni način. Preko poruka to ne bi bilo u redu.

"Bilo mi je važno reći mu neki stvari. Kako se ja osjećam, kako se on osjeća. Puno smo prošli zajedno. Kad se ugase kamere, kad je on Novak Đoković, a to nije lako jer svi nešto žele i traže, on je dobar čovjek. To je najvažnije. Bio sam spreman poginuti za njega, ako treba. Nije bilo lako biti njegov trener. Gledali su nas kao negativce. Bilo je bezobraznih. Rekao sam mu ako treba da ćemo u rat protiv svih. Ponosan sam što sam bio uz njega u najtežim trenucima."

"Mi smo prijatelji i uvijek ćemo to biti. Zahvalan sam mu na povjerenju koje mi je ukazao, na šansi da radim s Vajdom, sa svima. To su ljudi koji će mi ostati u srcu, oni su mi prijatelji, skoro obitelj. Razgovor je bio emotivan. Sve je bilo lijepo. Prekrasno. Došli smo do toga da je rastanak najbolja solucija. On je prvi na svijetu, morat će se samo malo trgnuti i opet će biti pravi, onaj Novak A", konstatirao je Ivanišević.

