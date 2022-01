VIDEO Ima nade za Duvnjaka i Cindrića: EHF ublažio protokol, oglasio se i liječnik kauboja

Europska rukometna federacija izmijenila je dio higijenskog koncepta za nadolazeće Europsko prvenstvo, javlja HRS. Poštujući sve preporuke javnih zdravstvenih institucija, EHF je odlučio da će obvezna karantena za sve Covid - 19 pozitivne igrače i članove stručnog stožera reprezentacija iznositi pet (5) dana od pozitivnog rezultata PCR testa te će za povratak u natjecanje biti obavezna dva negativna rezultata PCR testiranja u minimalnom razmaku od 24 sata.

Uz to je stigla još jedna odluka, a odnosni se na listu od 35 igrača koju su izbornici morali ranije prijaviti, a sada se omogućava pozivanje igrača koji nisu na toj listi.

Pozitivan ton daje i izjava dr. Tomislava Kukina, liječnika muške seniorske reprezentacije,

- Rusi su negativni na testove koje smo mi organizirali, to je prva vijest, a drugo da je EHF odlučio da su potrebna dva negativna PCR testa da bi se igralo, a s tim da je prvi rađen pet dana od početka simptoma najmanje, a drugi 24 sata nakon. Naravno, ako su odsutni simptomi. Naravno, uz medicinsku opasku da negativan test ne znači da je i igrač sposoban za igru, to ćemo tek provjeriti. On može biti u fizičkom ili psihičkom stanju takvome da ne može igrati. To ćemo mi procijeniti. Ovo je nama povoljna vijest - naglasio je.

U našem su timu pozitivni Luka Cindrić i Domagoj Duvnjak, dva ključna igrača reprezentacije. Da se nešto nije mijenjalo u protokolu, izgubili bismo ih za cijeli prvi krug natjecanja. Naime, do sada je pravilo bilo da zaigrati mogu tek nakon 14 dana od prvog pozitivnog testa što je značilo da bismo ih izgubili sve do 18. siječnja, a skupina kroz koju bi se momčad bez njih trebala izboriti nije niti malo jednostavna.

- Luka Cindrić je odlično, čak bez ikakvih simptoma infekcije. Duvnjak nije tako odlično, ali su simptomi ipak na neki način blagi. Uz svu terapiju koju smo poduzeli i uz neki, da tako kažemo, sobni način treninga koji smo organizirali, on se za sada oporavljaju vrlo dobro i ja očekujem da će to biti pozitivan ishod svega - zaključio je doktor.