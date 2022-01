Na pravoslavni Božić nezaobilazna je česnica - božićni kruh koji se dijeli među ukućanima. Evo i recepta!

Česnica se lomi na onoliko dijelova koliko ima članova obitelji. Onoga koji dobije dio česnice u kojem je skriven dukat, prema narodnom vjerovanju, pratit će sreća tijekom cijele godine. Kada se završi lomljenje česnice, ukućani jedni drugima čestitaju blagdan i okupljaju se oko stola.

Česnica

Sastojci:

600 grama brašna tip 400

3 jaja

200 ml mlijeka

1 žličica šećera

21 g kvasca

100 g maslaca

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Priprema:

Mleko i jaja na vrijeme izvadite iz hladnjaka, neka budu na sobnoj temperaturi (odvojite malo mlijeka za kvasac, možete ga lagano podgrijate da kvasac brže proradi). U posudu s mlijekom dodajte šećer, a zatim umiješajte izmrvljeni svježi kvasac. Ostavite da reagira oko 10 do 15 minuta. U veliku posudu za miješanje dodajte većinu brašna, ostavite malo sa strane da možete dodavati prema potrebi. U brašno stavite kvasac, zatim maslac i 2 jaja te ostatak mlijeka. Sve dobro miješajte i dodajte preostalo brašno te posolite po ukusu. Mijesite sve do trenutka kada vam se tijesto više neće lijepiti za ruke, zatim ga prekrijte prozirnom folijom ili krpom i ostavite da odmori oko sat vremena. Za to vrijeme tijesto bi se trebalo udvostručiti. Kad je spremno, tijesto podijelite na tri dijela, a najmanji dio na još tri od kojih ćete raditi pletenicu. Dok tijesto razvlačite ono mora biti masnije pa možete malo premazati dlanove uljem ako vam razvlačenje ne polazi za rukom.

Pletenicu podijelite na četiri dijela i oblikujte križ u sredini. Druga dva veća dijela umesite tako da tijesto bude široko, a tanko i onda ga uvijte kao palačinku ili roladu. Dobiveno tijesto narežite na komadiće debljine između 3 i 5 cm.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

U zarolane dijelove tijesta sakrijte dukat, zrno graha ili suho grožđe. Složite zarolano tijesto između krakova križa u lim za pečenje, a u sredinu stavite manju pogačicu da ne ostane prazna. Preostalim jajetom premažite kruh i ubacite ga u pećnicu zagrijanu na 200 stupnjeva. Čim porumeni prekrijte ga folijom i pecite još 15-20 minuta.