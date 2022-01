Vaši prsti mogu puno otkriti o vama, od osobnosti do veličine penisa, tvrdi novo istraživanje

Vjerojatno nikada niste shvatili da bi vam tragovi za osobnost i zdravlje mogli biti na dohvat ruke. Ispostavilo se da duljina vaših prstiju može biti znak kolikoj ste količini testosterona, muškog spolnog hormona, bili izloženi u maternici.

Testosteron igra prilično ključnu ulogu u razvoju bebe i također određuje koliko će vam biti dugi kažiprst i prstenjak u odrasloj dobi, kako piše The Sun. No, što sve to znači za osobu kakva postajete?

Veća vjerojatnost za varanje

Sljedeći put kad budete na spoju, ne gledajte sugovornika u oči – umjesto toga provjerite njegove ruke. Što je kažiprst kraći u odnosu na prstenjak, veća je vjerojatnost da su bili izloženi višoj razini testosterona u maternici i da su skloniji varanju.

Psiholozi sa Sveučilišta Oxford i Sveučilišta Northumbria proučavali su 600 muškaraca i žena u Britaniji i SAD-u, promatrajući vezu između oblika ruke i promiskuiteta. Studija za je pokazala da se ljudi dijele u dvije skupine – one koji su skloniji ostanku u vezama i one koji žele isprobati puno partnera.

Naime, otkrili su da su muškarci i žene općenito vjerojatniji da varaju ako imaju nešto duže kažiprste, iako je razlika bila samo milimetri.

Veličina penisa

Žene se već dugo navodi na uvjerenje da je provjera veličine muške cipele najbolji vodič za duljinu njegove muškosti, ali ispostavilo se da smo cijelo vrijeme tražili na krivom mjestu.

Prema studiji u Asian Journal of Andrology, muškarci čiji je prstenjak duži u odnosu na kažiprst obično imaju veće penise. Kako bi istražili ovu vezu, južnokorejski liječnici izmjerili su kažiprst na desnoj ruci i veličinu penisa 144 muškarca u dobi od 20 i više godina. Također su mjerili duljinu prstenjaka svakog muškarca.

Otkrili su da muškarci koji imaju mali razmak između dužine prstenjaka i kažiprsta, imaju veće penise. Oni s većim razlikama, obično su slabije obdareni.

Kakvu ženu privlačite

Ako ste muškarac koji se nada da ćete zavesti ženu s prekrasnim tijelom kada sljedeći put izađete van, vaše šanse su možda već bile određene u utrobi. Muškarci s dugim prstenjakom imaju četiri puta veću vjerojatnost da će završiti s partnericom s kombinacijom tankog struka i istaknutih grudi.

Istraživači s poljskog Jagiellonian University Medical College pogledali su ruke 50 mladića u dugotrajnim vezama i izmjerili vitalnu statistiku njihovih partnera. Otkrili su da muškarci s prstenjakom dužim od kažiprsta imaju partnere s klasičnim figurama pješčanog sata.

To je vjerojatno zato što je također utvrđeno da visoka razina testosterona čini muška lica simetričnim i privlačnijima suprotnom spolu, dajući im više šanse da privuku partnera s omjerima koji obično ukazuju na plodnost.

Koliko brzo možete trčati

Možda ćete svaki dan trčati kako biste trenirali, ali duljina vaših prstiju može pomoći u odlučivanju koliko vam je potrebno da dođete u savršenu formu. Istraživači su otkrili da mladi sportaši s dugim prstenjakom u usporedbi s kažiprstom imaju veću snagu pluća.

Jedna teorija je da veća izloženost testosteronu u maternici može potaknuti razvoj bebinih pluća za cijeli život, poboljšavajući koliko dobro njihova tijela koriste kisik. Kod najboljih trkača otkrili su da im prstenjak može biti i centimetar duži od kažiprsta.

Sličan učinak je uočen i kod žena. Zasebno istraživanje ženskih rendgenskih zraka u British Journal of Sports Medicine pokazalo je da sportskije žene također imaju prstenjak duži od kažiprsta.

Koliko zarađujete

Ako želite saznati je li muškarcu suđeno da ima visoku zaradu, pogledajte njegove ruke. Za studiju u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su izmjerili desne ruke 44 trgovaca, od kojih su neki zaradili i do 4 milijuna funti.

Tijekom 20 mjeseci otkrili su da su trgovci s dužim prstenjakom zarađivali 11 puta više od onih s kraćim prstenjakom. Istraživači vjeruju da su zbog veće izloženosti testosteronu bili sigurniji, sretniji u riskiranju i imali su brže vrijeme reakcije.

Volite brzu hranu

Kada pogledate jelovnik, jeste li tip koji se odlučuje za hamburger i krumpiriće, a ne za salatu? Iako možda mislite da vas vodi trbuh, vaš izbor zapravo može biti do duljine vašeg prsta.

Istraživači sa skandinavskog sveučilišta Agder pregledali su izbor hrane 216 muškaraca i žena za istraživanje u časopisu Food Quality and Preference. Otkrili su da su oni sa samo malom razlikom u veličini između prstenjaka i kažiprsta, skloniji posezati za tvrdom i mesnatom hranom.

