VIDEO Hrvatski reprezentativac jako razočarao suparnika iz Farskih otoka: Pogledajte što je bilo

06.09.2025.
Nakon završetka utakmice, igrači su se međusobno pozdravljali, a jedan igrač Farskih otoka došao je do Kramarića i zamolio ga je da mu pokloni dres.

Hoffenheimov napadač Andrej Kramarić je golom glavom u 31. minuti donio Hrvatskoj pobjedu 1:0 na nezgodnom gostovanju na Farskim otocima u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Kramarić ga je morao odbiti, ali zato što je svoj dres već obećao jednom njegovom suigraču. Situaciju možete pogledati OVDJE.

