Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva!

Zagreb: Gužve na benzinskim postajama zbog sutrašnjeg poskupljenja goriva
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
04.05.2026.
u 09:48

Nova uredba stupa na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, tijekom kojeg će vrijediti i nove najviše maloprodajne cijene.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata, s ciljem zaštite građana od rasta cijena goriva. Uz ranije smanjenje trošarina na dizelsko gorivo, država se ovoga puta odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, čime dodatno ublažava pritisak na krajnje cijene, ističe Vlada u priopćenju.

Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena propisano je da se cijene i dalje određuju prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Istodobno su ograničene i trgovačke premije, koje iznose 0,1545 eura po litri za benzinsko gorivo, 0,1045 eura za dizelsko gorivo te 0,0436 eura za plavi dizel, dok su za ukapljeni naftni plin (UNP) određene na 0,8737 eura po kilogramu za boce i 0,4116 eura po kilogramu za velike spremnike.

Cijene goriva
Foto: Vlada RH

Nova uredba stupa na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, tijekom kojeg će vrijediti i nove najviše maloprodajne cijene. Prema izračunu Vlade, cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena i iznosit će 1,64 eura po litri, dok će dizelsko gorivo pojeftiniti na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od šest centi. Plavi dizel također će pojeftiniti, na 1,22 eura po litri, odnosno za sedam centi.

Pad cijena zabilježen je i kod UNP-a: za spremnike će iznositi 1,58 eura po kilogramu, a za boce 2,16 eura po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja smanjenje od 18 centi. Iz Vlade naglašavaju kako bi, bez ovih mjera, cijene goriva bile osjetno više. Procjenjuje se da bi litra benzina u tom slučaju stajala 1,79 eura, dizela 1,93 eura, plavog dizela 1,29 eura, dok bi cijene UNP-a dosezale 1,73 eura po kilogramu za spremnike i 2,44 eura za boce.

Gužve na autocesti
Ključne riječi
cijena goriva gorivo Vlada RH

Komentara 4

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
10:13 04.05.2026.

Zašto samo dizel? Znači ovi obični narod, radnici, umirovljenici, većina njih vozi neke male benzince, i za njih nema pojeftinjenja. Baš tužno. Ovim gazdama koji se voze u velikim dizelskim limuzinama njima ima pojeftinjenje.

LP
ljerka.p2911
10:07 04.05.2026.

Dobar posao Vlade. Bravo za vladu i hvala.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!