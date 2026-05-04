Ovo su nove cijene goriva!

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata, s ciljem zaštite građana od rasta cijena goriva. Uz ranije smanjenje trošarina na dizelsko gorivo, država se ovoga puta odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, čime dodatno ublažava pritisak na krajnje cijene, ističe Vlada u priopćenju.

Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena propisano je da se cijene i dalje određuju prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Istodobno su ograničene i trgovačke premije, koje iznose 0,1545 eura po litri za benzinsko gorivo, 0,1045 eura za dizelsko gorivo te 0,0436 eura za plavi dizel, dok su za ukapljeni naftni plin (UNP) određene na 0,8737 eura po kilogramu za boce i 0,4116 eura po kilogramu za velike spremnike.

Nova uredba stupa na snagu prvoga dana od objave i vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje, tijekom kojeg će vrijediti i nove najviše maloprodajne cijene. Prema izračunu Vlade, cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena i iznosit će 1,64 eura po litri, dok će dizelsko gorivo pojeftiniti na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od šest centi. Plavi dizel također će pojeftiniti, na 1,22 eura po litri, odnosno za sedam centi.

Pad cijena zabilježen je i kod UNP-a: za spremnike će iznositi 1,58 eura po kilogramu, a za boce 2,16 eura po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja smanjenje od 18 centi. Iz Vlade naglašavaju kako bi, bez ovih mjera, cijene goriva bile osjetno više. Procjenjuje se da bi litra benzina u tom slučaju stajala 1,79 eura, dizela 1,93 eura, plavog dizela 1,29 eura, dok bi cijene UNP-a dosezale 1,73 eura po kilogramu za spremnike i 2,44 eura za boce.