OVO SE TRAŽI, A OVO GOTOVO NIKAD

Evo koja diploma najviše vrijedi u Hrvatskoj: Prosječna plaća je 2765 eura

Ljubica Gatarić
04.05.2026.
u 14:15

Duhanska industrija “zlatna je koka” za one s višom spremom, dok srednjoškolska svjedodžba najviše vrijedi u naftnoj industriji

Fakultetska diploma najviše vrijedi u zdravstvu, u kojem je prosječna plaća visokoobrazovanih u 2024. iznosila 2765 eura neto. Duhanska industrija “zlatna je koka” za one s višom spremom (VŠS), s prosječnom plaćom od 2173 eura, dok srednjoškolska svjedodžba (SSS) najviše vrijedi u naftnoj industriji – 1568 eura. Rekorderi među visokokvalificiranim radnicima (VKV) zaposleni su u informacijsko-uslužnim djelatnostima, s neto plaćom od 1737 eura. U istoj godini stabilno zaposleni u pravnim osobama (oni koji su radili svih 12 mjeseci) imali su prosječnu neto plaću od 1340 eura, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS) u svom pregledu primanja prema stručnoj spremi za 2024. godinu. Od tada do danas prosječne su plaće porasle za desetak posto, pa bi zaposlenici s VSS-om u zdravstvu danas u prosjeku mogli zarađivati oko tri tisuće eura neto. VSS kadar u zdravstvu još je 2024. ostavio iza sebe duhansku industriju za približno 400 eura, uz napomenu da prosjek u zdravstvu uključuje dežurstva i prekovremeni rad.

tržište rada obrazovanje plaća

juma
15:56 04.05.2026.

Upravo zbog toga se plaća posvuda računa u bruto iznosu. inače su podaci zbog različitih poreznih stopa usljed obiteljskog statusa i mjesta stanovanja, kao i poradi prekovremenih sati i dežurstava kao u zdravstvu potpuno iskrivljeni.

spezzii
15:12 04.05.2026.

Duhansku industriju smo prodali odavno. Već su tamo pali otkazi prije 30 godina.

IvanR
14:21 04.05.2026.

Najviše se isplati biti vrijedan i prihvatiti što se nudi i biti samostalan. Kraći put je stranka.

