Jandrokovićev dolazak na svečanu sjednicu PGŽ-a razljutio SDP-ovce: 'Zašto zovu HDZ-ova šefa Sabora, a ne Milanovića'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nazočio je prije tri tjedna svečanoj sjednici Primorsko-goranske županije (PGŽ). Na službenoj stranici PGŽ-a vijest je upotpunjena i informacijom da je Jandroković prvi predsjednik Sabora koji je uopće bio na svečanoj sjednici PGŽ-a. Ta vijest koja je, može se kazati, u javnosti prošla "ispod radara" u najjačoj je oporbenoj stranci koja gotovo pa vječno vlada PGŽ-om poprilično odjeknula. I to negativno, s obzirom na to da mnogi na poziv upućen Jandrokoviću ne gledaju s odobravanjem te se čak pitaju i zbog čega se na sjednicu pozivaju HDZ-ovi visoki dužnosnici, a ne primjerice predsjednik države Zoran Milanović.