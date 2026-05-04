Ukrajina postaje najmoćnija vojna sila Europe? 'Nevjerojatna transformacija i velika prilika za nas'

Od početka ruske invazije 2022. godine Ukrajina je prošla duboku vojnu i industrijsku transformaciju koja, prema procjenama sigurnosnih stručnjaka, mijenja odnos snaga ne samo na istoku Europe nego i u cijelom NATO savezu. Kako piše njemački WELT, pozivajući se na analizu novinara Clemensa Wergina, Ukrajina se iz zemlje koja je u početku rata u potpunosti ovisila o zapadnoj vojnoj pomoći pretvorila u jednog od ključnih aktera modernog ratovanja, osobito u području dronova i bespilotnih sustava.

U Europi se, međutim, i dalje često može čuti stav da je Ukrajina “financijski teret” koji iscrpljuje zapadne proračune. Taj narativ posebno je prisutan kod dijela političkih stranaka koje zagovaraju smanjenje potpore Kijevu. No, WELT upozorava da takav pogled zanemaruje stratešku promjenu koja se odvija na bojištu. Finski predsjednik Alexander Stubb, kako navodi WELT, sažeo je novu realnost riječima: „Mi Europljani moramo shvatiti da trebamo Ukrajinu više nego što ona treba nas.“ Ukrajinska obrambena industrija, koja je 2022. brojala oko 300 tvrtki, danas obuhvaća više od 1000 poduzeća, od čega je većina u privatnom vlasništvu. Više od polovice oružja i streljiva koje koristi ukrajinska vojska sada se proizvodi doma. Ukrajina je u međuvremenu postala i izvoznik sigurnosne tehnologije, uključujući i suradnju s državama Bliskog istoka u području obrane od napada dronovima.

Istodobno se mijenja i vojno znanje. Dok su ukrajinski vojnici u prvim godinama rata prolazili obuku u NATO zemljama, danas se, kako navodi njemački general Christian Freuding, situacija okreće. „Obuku danas nitko ne razumije bolje od Ukrajinaca, jer oni svakodnevno djeluju u uvjetima rata dronovima“, rekao je Freuding za WELT, dodajući da će Bundeswehr u budućnosti sve više koristiti ukrajinska iskustva u obuci vlastitih vojnika. Posebno se ističe ukrajinski napredak u razvoju bespilotnih sustava. Prema podacima koje prenosi WELT, 80 do 85 posto napada na ruske ciljeve izvodi se dronovima. Ukrajina je, navodno, razvila i vlastite dronove presretače koji značajno smanjuju troškove obrane. Predsjednik Volodimir Zelenskij tvrdi da se u pojedinim segmentima već stvara višak proizvodnje, što otvara prostor i za izvoz.

U jednoj NATO vježbi, kako prenosi WELT, ukrajinske snage pokazale su koliko su zapadne vojske nepripremljene za takav oblik ratovanja. Mali ukrajinski odred uspio je, prema estonskim izvorima, neutralizirati znatno veće NATO postrojbe simulacijom dronovskih napada. Stručnjaci upozoravaju da bi ignoriranje ukrajinskog iskustva moglo imati ozbiljne posljedice. WELT prenosi ocjene da su i SAD u sukobima na Bliskom istoku pokazale ograničenu spremnost za obranu od jeftinih, masovnih dronova. Ukrajinci, s druge strane, razvijaju sustave koji su znatno jeftiniji od zapadnih projektila, a istodobno učinkovitiji u masovnoj uporabi. Kako se navodi, proizvodnja dronova u Ukrajini eksplodirala je – s dva milijuna komada 2024. na četiri milijuna prošle godine, uz očekivanje daljnjeg rasta.

Uz zračne sustave, Ukrajina razvija i kopnene robote te digitalne sustave upravljanja bojištem koji integriraju satelitske podatke, umjetnu inteligenciju i izviđačke dronove. Jedan ukrajinski časnik, citiran u izvješću New York Timesa, rekao je: „Bolje je u borbu poslati metal nego ljude. Ljudski životi su dragocjeni, a roboti ne krvare.“ WELT zaključuje da se Ukrajina u sve većoj mjeri promatra kao ključni element buduće europske obrane, a ne samo kao zemlja koja ovisi o pomoći. Također, u analizi Vijeća za vanjske odnose (CFR), stručnjakinja Heidi Crebo-Rediker navodi da Ukrajina Europi nudi tri ključne prednosti: brzinu razvoja oružja, visoku prilagodljivost i znatno niže troškove proizvodnje. Istodobno, Ukrajina danas raspolaže s oko 900.000 aktivnih vojnika, što je čini jednom od najmoćnijih vojnih sila u Europi izvan Rusije. Sve češće se stoga, prema WELT-u, u europskim političkim krugovima postavlja pitanje integracije Ukrajine u šire europske obrambene strukture nakon završetka rata.