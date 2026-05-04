Doznajemo: Dinamo je odbio 12 milijuna eura za stožernog igrača, velikanu su glatko uručili 'košaricu'

Dinamo nije oduševio u Velikoj Gorici, stigao je u nju kao novi prvak od kojeg se, naravno, puno očekivalo, ali lijepoga plavi nisu ponudili baš puno. Tek početno vodstvo i onda pogodak u zadnjoj minuti za, ipak, pobjedu i nastavak lijepog rezultatskog niza. To što ocjene za umjetnički dojam nisu baš visoke, za plave je manje važno, oni su svoj posao ovog proljeća obavili i valja ih razumjeti kad odigraju jednu ovakvu utakmicu nakon zasluženog slavlja.

Nije plavima bilo lako

Imali su iza sebe jako tešku sezonu, prvi dio s puno oscilacija, tada su i zaostajali bodovno za Hajdukom, a onda kad su se posložili, postali su nezaustavljivi i na kraju “išamarali” HNL te uvjerljivo stigli do naslova. Istina je da se od plavih u Velikoj Gorici očekivala bolja igra, pogotovu od igrača koji su dobili priliku, ali ne bi bilo korektno zamjeriti ni igračima kad znaju da su prvaci, da sad samo trebaju odraditi sezonu do kraja. Htjeli to oni ili ne, moralo je doći od “pražnjenja”.

Dinamov trener Mario Kovačević nakon susreta kazao je kako je momčad pokazala karakter i na kraju pobijedila (pogotkom Bakrara u 90. minuti), no ako je riječ o karakteru, onda je trebalo malo više pokazati od pete do 90. minute. Ali, kažemo, ne treba plavima previše zamjeriti, njima je svaka utakmica u ovoj sezoni, možda do pretposljednje s Varaždinom i ove s Goricom, bila “na nož”, utakmica koju se mora dobiti, a onda kad se stigne do cilja, nije lako zadržati taj tonus u utakmicama koje za poredak više nisu važne.

Dečki koji su iznijeli sezonu zapravo su napravili herojski posao, pa oni vjerojatno dobrim dijelom nisu znali jedan za drugoga, a došlo je 18 novih igrača, pa i novi trener, velika većina njih nije nikad igrala u ritmu četvrtak-nedjelja, niti pod takvim imperativima s kojima se valja u Dinamu naučiti živjeti i igrati. Dinamo je promijenio i nogometnu filozofiju, igra ofenzivnije, s drukčijim rasporedom (4-3-3) i sve je to valjalo uigrati a da pritom rezultat ne trpi. I zato još jednom, ne treba plavima zamjeriti igranje u drugoj brzini u Velikoj Gorici.

Više bi se morali zabrinuti igrači koji su u Dinamu “na vagi” jesu li ili nisu za Dinamo u novoj sezoni. Jer, jasno je da plavi već sad crtaju kadrovsku križaljku za novu sezonu. U Maksimiru se još ne zavaravaju da imaju europsku momčad, naravno da će i tu želju ostvariti što bolji rezultat, ali objektivno još nisu srednja europska klasa. Priča o pojačanjima je zapravo deplasirana, igrač koji bi bio pojačanje za Dinamo košta 10, 15 ili 20 milijuna eura, teško je naći još jednoga, primjerice, Belju. No, sigurno je da će biti novih imena u svlačionici Marija Kovačevića, koji je pokazao da se može nositi s visokim zahtjevima Dinama. A tko će otići, tek će se vidjeti, dobrim dijelom to ovisi o ponudi i potražnji.

Zasad je najtraženiji Sergi Domínguez, priče da je PSV za njega ponudio devet milijuna eura ne stoje, iz dobro upućenih izvora u Maksimiru doznajemo da je ponuda bila 12 milijuna eura i da je – odbijena! Zvuči nevjerojatno, ali plavi u Domínguezu vide svjetski potencijal i ponuđeni novac nije ih impresionirao.

U Maksimiru su oduševljeni mladim Španjolcem, koji je prošao školu Barcelone, gledaju ga na treninzima, vide da dečko “šamara” loptu objema nogama, unutarnjom i vanjskom. Uostalom, probio je obranu Gorice u 90. minuti s pasom od 35 metara i našao Bakrara, koji je poentirao za pobjedu. Dakle, sigurni su da će dečko koji je 1. travnja ove godine navršio 21 godinu samo napredovati i vrijediti znatno više od zasad ponuđenih 12 milijuna eura.

Oduševio radom i ponašanjem

Plavi zasad nemaju namjeru prodavati “kapitalce”, oduševljeni su što je Luka Stojković tako napredovao i postao je željena vrhunska “osmica”, što je odbio odlazak na triput veću plaću i vjerovao je u sebe u Dinamu, a sad u i Dinamu vjeruju u njega. Oduševljeni su i Beljom, njegovim radom i ponašanjem. Čak i kad nije imao punu minutažu, kažu nam, nikad nije prigovorio, nastavio je s individualnim radom i sad mu se sve vraća. Samo, što će plavi ako za takvog vrhunskog strijelca dobiju golemu ponudu, a on višekratno veću plaću?

Tu nema pomoći, ali taj netko mora ponuditi 20, 30 milijuna eura, a koliko znamo, Beljo bi rado, bez obzira na sve, ostao još bar godinu dana u Dinamu, u kojem se našao.