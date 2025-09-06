Naši Portali
ROBERT JARNI

Legendarni vatreni kritizirao reprezentativca: Trebalo bi popričati s tim momkom, ne mogu vjerovati

Split: Robert Jarni i Marco Matterazzi predstavili su pehar za naslov svjetskog nogometnog prvaka
Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 12:00

Njegova prezentacija na terenu nije bila baš najbolja, bio je jedan od najslabije ocijenjenih hrvatskih igrača, a javno ga je kritizirao Robert Jarni u emisiji Nova TV.

Borna Sosa dobio je šansu na lijevom boku protiv Farskih otoka nakon što izbornik Dalić nije mogao računati na Gvardiola, Stanišića i Juranovića. Međutim, njegova prezentacija na terenu nije bila baš najbolja, bio je jedan od najslabije ocijenjenih hrvatskih igrača, a javno ga je kritizirao Robert Jarni u emisiji Nova TV. 

"Definitivno je bio jedan od slabijih. Bilo bi mi drago da je odigrao dobru utakmicu, ali nije se uspio izboriti. Nije gore kad ga trebamo. S tim momkom bi trebalo malo popričati. Kad je došao u reprezentaciju, igrao je fantastično. Što se dogodilo? Ne znam. Ne mogu shvatiti da je mogao toliko pasti", izjavio je Jarni.

"Netko, tko bi trebao ili mogao biti dugoročno rješenje, dosta dugo nije na nivou. Mislim da, nama koji smo nekad igrali, vidimo takve stvari iz aviona. Kad gledaš utakmicu, vidiš kada netko igra bez samopouzdanja. On se trudi, ide, ali imam dojam da je sve na silu. Jako je teško detektirati u čemu je problem, nadam se da će mu transfer u Crystal Palace dobro doći, da će se etablirati. To je engleska liga, dodatni podražaj za njega kroz žustrinu, brzinu i snagu, a to je nešto što zna igrače vratiti u formu. Nadam se da ćemo s njim imati stabilno rješenje na lijevom beku'', složio se Aljoša Vojnović.

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
