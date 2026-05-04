Eskalira sukob Trumpa i Merza, povlačenje Amerikanaca iz Njemačke ipak je teško zamislivo

Njemački vladini krugovi kao i velik dio njemačke javnosti s velikim zanimanjem prate verbalni sukob na relaciji Washington – Berlin te postavljaju pitanje u kojem će smjeru u budućnosti ići njemačko-američki odnosi, koji su sada ozbiljno narušeni. Za razliku od Velike Britanije, Njemačka nema pojedinca koji bi, poput britanskog suverena, kralja Charlesa III., pokušao u vrijeme nesigurnosti i sukoba u Europi izgladiti trzavice između svoje zemlje i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sukobi između američkog predsjednika i njemačkoga kancelara Friedricha Merza počeli su nakon neočekivanih, za mnoge i ničim izazvanih, otvorenih kritika američke strategije rata u Iranu koje je iznio njemački kancelar. Merz je izjavio kako ne vjeruje da Sjedinjene Države mogu brzo okončati rat u Iranu "jer su Iranci očigledno jači nego što se očekivalo, a Amerikanci očigledno nemaju uvjerljivu strategiju u pregovorima". Još je dodao kako "cijelu američku naciju ponižava iranski režim mula".