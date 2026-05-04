'Taj čovjek je svojom izjavom malo uvrijedio Hrvate. Postavio bih mu jedno pitanje...'

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Mate Bilić gost je ovotjednog izdanja Stative, emisije Večernjeg TV posvećene nogometnim zbivanjima. Bivši igrač Hajduka, brojnih španjolskih klubova (Zaragoza, Almeria, Sporting Gijon, Cordoba, Lleida) te bečkog Rapida i RNK Splita s nama je prodiskutirao aktualna događanja u hrvatskom nogometu. Titulu Dinama, drugo mjesto Hajduka, borbu za Europu i ostanak u HNL-u uz neizostavni osvrt na Svjetsko prvenstvo koje će za nešto malo više od mjesec dana početi u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

- Hajduk? Najbitnija je pobjeda. Sigurno je da svi čekaju kraj sezone. Turbulentna, dosta teška sezona je iza Hajduka. Bili su konkurentni, ali i ova je sezona završila bez trofeja. Momčad to osjeti, moraš biti profesionalac. Dobre su to pobjede, ali Hajduk teži nečemu višem i kvalitetnijem. Uz sve ono što se događa oko kluba teško je zadržati stabilnost i čistu glavu. Sad je tu novi sportski direktor, trener Garcia... Treba napraviti koheziju i priskrbiti što više bodova, ostaviti dobar dojam. Hajduk treba pobijediti Dinamo u Maksimiru i staviti točku na i ove sezone - rekao je Bilić u uvodu.

Je li novi sportski direktor Hajduka uvrijedio hrvatski nogomet izjavom da nam je intenzitet na razini druge poljske lige?

- Intenzitet danas prevladava svugdje. Mi sa intenzitetom smo proizveli i dali neke od najboljih svjetskih igrača. Od Modrića, Kovačića, Rebića, Mandžukića.... Mi smo radišni, a sad je pitanje trebamo li gurati više talenta u HNL-u. Poanta je da se oslanjamo na naše mlade igrače, to je kvaliteta koju smo mi proizveli. Oni su oslonac naše reprezentacije dugi niz godina. Hrvatska je tu specifična. Ja mu postavljam jedno pitanje - zašto svi izvana žele naše talente? Moramo misliti na budućnost našeg nogometa da nam se ne dogodi ovo što se dogodilo Italiji. Oni sad pate radi toga, moramo biti pažljivi s time. Poljak je ovom izjavom malo uvrijedio hrvatski nogomet...

Sezona Hajduka?

- Statistika je da se o njoj piše. To se zaboravi. Gledaju se trofeji, a njih nema. Hajdukova sezona je turbulentna. Puno promjena, teških odluka, pressinga, ali Hajduk je takav klub koji sve to nosi. Uvijek je bilo tako, i u moje doba i ranije. Morate znati koji profil igrača odgovara Hajduku, dečki iz omladinskog pogona... Nije lako. Ja vjerujem da će ponovno doći na stare staze, gdje pripadaju. Stabilizacija? Nema toga. Hajduk je naviknut na vječitu borbu za trofeje i da se ne boji nikoga. Ne možemo nagađati o sljedećoj sezoni, puno se toga nagađa, ne znamo s kojim kadrom će Garcia krenuti u pripreme.

Livaja?

- On je najbolji igrač Hajduka i točka. Tu priča počinje i završava. Vidjeli smo što on znači Hajduku. Naravno, morate pridobiti jednog takvog igrača i usmjeriti sve to skupa da to bude kvalitetno. Beljo i Livaja? Pričamo o njihovoj komparaciji, a da je Livaja bio tu od početka sezone stalno, dao bi isto to Hajduku što je Beljo dao Dinamu. Bespotrebno je o njemu uopće pričati.

Priča se o ukrajinskom kapitalu...

- Čitam i ne čitam te stvari iz novina. Dok ne bude konkretno, ne želim o tome razmišljati. Ako bude konkretno, sve će to dobiti zamah kroz preslagivanje u klubu. Problem Hajduka jest financijski, ali konkretne odgovore dobit ćemo kroz naredni period. Vidjeli smo prošlo ljeto s Vučevićem, to brzinsko preslagivanje nije urodilo plodom. Sad ulazimo u vrijeme da se momčad posloži prema Garcijinim željama za novu sezonu. Hajduk ima kvalitetnu momčad, ali u nekom trenutku izgubio je utrku s Dinamom.

Dinamo?

- Sviđa mi se ta opuštenost vodstva i kad je teško. Ubacili su u brzinu više i dominiraju prvenstvom. I u Rijeci je bila turbulentna sezona, ali uspjeh je ovo što su napravili u Europi. Dinamo odskače smirenošću i pravodobnih odluka Bobana i uprave u smislu prodaja ili omladinskog pogona. Hajduk je trebao bolje parirati i duže ostati u toj utrci, ali određeni kiksevi su presudili.