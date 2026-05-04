HNL

Istra u ljepotici kola prekinula niz od pet uzastopnih poraza

Istra 1961 i Slaven Belupo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.05.2026.
u 19:54

Gosti iz Koprivnice aktivnije su započeli dvoboj, imali nekoliko udaraca iz kuta, ali nisu uspjeli postići pogodak, dok su se domaći orijentirali na protunapade

U zadnjoj utakmici 33. kola HNL-a Istra 1961 je kao domaćin svladala Slaven Belupo sa 3-1 (2-1) i s ta tri boda skočila na šesto mjesto.

Smail Prevljak (6, 23) je s dva gola u prvoj četvrtini dvoboja odveo domaće do prednosti 2-0, Marko Dabro (38) je smanjio na 2-1, ali u nastavku je Vinko Rozić (63) potvrdio tri boda za Istru.

Gosti iz Koprivnice aktivnije su započeli dvoboj, imali nekoliko udaraca iz kuta, ali nisu uspjeli postići pogodak, dok su se domaći orijentirali na protunapade, a takva je taktika donijela mnogo bolji rezultat.

U 6. minuti Frederiksen je izbacio Hrvatina na desnom krilu, uslijedio je prizemni ubačaj na 10 metara gdje se našao Prevljak koji je efektno okončao akciju.

Bošnjački napadač je 17 minuta potom zaslužan za najljepši potez na dvoboju. Prihvatio je loptu na lijevoj strani na 30-ak metara od gola, a zatim solo-prodorom prevario dva gostujuća braniča, ušao u kazneni prostor i udarcem u suprotni kut povisio na 2-0.

Centarfor Slavena Dabro tri je puta tresao mrežu domaćih u prvom poluvreenu, ali prva dva gola poništena su mu zbog prekršaja u napadu i zaleđa. No, u 38. minuti Dabro je zabio i regularan gol, Bošnjak je ubacio s desne strane, a Grgić povratnom loptom pogodio u glavu Dabru koji je s četiri metra pogodio praznu mrežu.

Početkom nastavka gosti su stvorili dvije odlične prilike za poravnanje koje nisu iskoristili, a kazna za promašaje je stigla u 63. minuti kada su domaći složili još jedan ubojiti protunapad. Heister je osvojio više od pola terena i onda dodao loptu za Rozića koji je snažnim udarcem svladao Hadžikića.

Šesta Istra 1961 sada ima 39 bodova, jedan više od sedme Gorice i osmog Slavena Belupa. Iza njih su samo Osijek sa 32 i Vukovar 1991 sa 28 bodova.

Dinamo je sa 79 bodova osigurao naslov prvaka, drugi Hajduk ima 64.

