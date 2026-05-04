Fabregas otkrio zašto ne želi napustiti Como iako ga zovu velikani: 'Mourinho mi je rekao...'

Cesc Fabragas stigao je u talijanski Como 2022. kao igrač dok je klub još bio u Serie B. Nakon što se umirovio, preuzeo je kormilo nad momčadi te ju vodio do plasmana u Serie A. Prošle sezone bez problema je zadržao Como u elitnom rangu talijnaskog nogometa, a ove sezone vodio ih je do polufinala Coppa Italije i još je u igri za plasman u kvalifikacije u Ligu prvaka. Odličan posao koji obavlja privukao je interes brojnih europskih velikana, najviše njegovog bivšeg kluba Chelseaja, no on je u razgovoru za Telegraph otkrio kako mu se ne žuri otići iz Coma.

- Premierliga je najbolja liga na svijetu, to sam uvijek jasno govorio. Tako sam mislio kao igrač, a isto osjećam i kao trener i navijač - započeo je pa dodao: "Ali Mourinho mi je jednom, dok sam bio u Chelseaju dao savjet: 'Preda mnom je još 30 godina rada. To znači da ti možeš biti ovdje deset godina i svejedno otići u Premierligu za 12 ili 15 godina, Nogomet je nepredvidiv, sve se mijenja u sekundi. Jedan dan si najbolji, a već idući najgori. Zato treba uživati u trenutku. Volim to, a ovdje nam je predivno. Vidjet ćemo što nosi budućnost" - rekao je na tu temu.

Fabregas je u Comu i više od trenera, vlasnik je dijela dionica kluba te vodi glavnu riječ u sportskoj politici:

- Ja donosim sve nogometne odluke. Sportski direktor je svakodnevno sa mnom i nogomet vidimo na isti način. Što se tiče pojačanja, radimo s podacima, imamo skauting i sve ostalo, ali na kraju to mora biti nešto u što ja vjerujem. To mora biti igrač u kojeg sam uvjeren. Jako sam sretan i imam sreće što predsjednik ima toliko povjerenja u mene i što mi je dao slobodu da donosim sve odluke vezane za nogomet. To mi je zaista važno.

Dodao je i kako smatra da Como ima potencijala postati ozbiljan europski klub te kako smatra da zbog situacije u kojoj se nalazi može učiti brže od drugih mladih trenera.