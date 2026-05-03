NISU USPJELI

Igor Štimac doživio je težak udarac na klupi Zrinjskog, od ovoga se neće lako oporaviti

Mostar: Polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, HSK Zrinjski - FK Radnik Bijeljina
Denis Kapetanovic
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.05.2026.
u 23:01

Banjolučani su četiri kola prije kraja prvenstva stekli nedostižnu prednost ispred drugoplasiranog mostarskog Zrinjskog. Borac ima 76 bodova, 13 više od mostarskog kluba

Nogometaši Borca iz Banje Luke osigurali su naslov prvaka Bosne i Hercegovine četiri kola prije kraja nogometnog prvenstva nakon što su u derbiju 32. kola Premijer lige na stadionu Asim Ferhatović Hase pobijedili Sarajevo s 1-0.

Pogodak odluke postigao je Luka Juričić iz jedanaesterca u 33. minuti, čime je Borac stigao do pobjede koja mu je i matematički potvrdila naslov prvaka. Momčad Sarajeva, koju vodi Mario Cvitanović i u kojoj je Zoran Mamić posebni savjetnik, nije se uspjela vratiti u susret.  

Banjolučani su četiri kola prije kraja prvenstva stekli nedostižnu prednost ispred drugoplasiranog mostarskog Zrinjskog. Borac ima 76 bodova, 13 više od mostarskog kluba. 

Zrinjski je tako ostao bez mogućnosti obrane naslova prvaka BiH, a jedina preostala prilika za trofej ove sezone bit će mu Kup Bosne i Hercegovine.

Momčad Igora Štimca već u srijedu igra prvu utakmicu finalnog dvomeča protiv gradskog rivala Veleža, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana poslije. 

Bosna i Hercegovina Borac Zrinjski Igor Štimac

SP
Spezzi
23:19 03.05.2026.

prije nego je prvenstvo krenulo znalo se tko će biti prvak u BiH, tako da pišete glu...sti

