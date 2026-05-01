OLAKŠANJE U HRVATSKOJ

Manchester City je upravo objavio fenomenalnu vijest o Jošku Gvardiolu uoči svjetskog prvenstva!

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Stjepan Meleš
01.05.2026.
u 19:35

Hrvatski reprezentativac slomio je tibiju desne noge u siječnju protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju, a mnogi su mislili kako neće biti spreman za Mundijal

Iza našeg reprezentativca Joška Gvardiola su četiri vrlo napeta mjeseca nakon teške ozljede koju je zaradio početkom godine, ali najnovije vijesti iz Manchestera ulijevaju veliki optimizam za izbornika Dalića i vatrene. Hrvatski reprezentativac slomio je tibiju desne noge u siječnju protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju, a mnogi su mislili kako neće biti spreman za Mundijal.

Međutim, kako vrijeme prolazi, situacija s ozljedom Joška Gvardiola izgleda sve bolje. Manchester City je još početkom ožujka objavio da se Gvardiol sjajno oporavlja nakon prijeloma tibije, a Pep Guardiola tada je poručio da se nada kako će ga ponovno vidjeti na terenu još do kraja ove sezone.

Guardiola je govorio o ozlijeđenim igračima Cityja te je otkrio kako Joško Gvardiol već lagano trenira s momčadi, a oporavak ide brže i bolje nego što se očekivalo. 

- Ruben Dias? Nije još uvijek spreman, ali ide kako treba. Također, Joško Gvardiol i Rodri rade s nama, bolje su i blizu su povratka. Sve ide kako treba s njima, uskoro će biti spremni - izjavio je Guardiola u petak.

Pep Guardiola hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Joško Gvardiol

