Neuništivi Luka Modrić ima plan koji je sve iznenadio u Hrvatskoj i njegovom klubu Milanu!

Hrvatski kapetan Luka Modrić operiran je početkom tjedna, a danas je njegov Milan kiksao i doveo u pitanje ulazak u Ligu prvaka iduće seezone. Klub mu je u službenoj objavi poželio brz oporavak uoči Svjetskog prvenstva, čime ga je otpisao za ostatak klupske sezone.

Međutim, talijanska Gazzetta dello Sport, javlja kako se Modrić neće tek tako lako predati unatoč neugodnoj ozljedi jagodične kosti. Planira se vratiti u klupski kamp već sljedeći tjedan, čim mu u utorak budu uklonjeni šavovi. Plan je to koji je sve iznenadio u hrvatskoj reprezentaciji, ali i njegovom klubu Milanu koji to zasigurno nije očekivao.

Njegova je velika želja ne samo vratiti se treninzima što je prije moguće nego i nastupiti u posljednjoj Milanovoj utakmici sezone protiv Cagliarija 24. svibnja na domaćem terenu.

Prema pisanju Gazzette, Modrić vjeruje da bi njegov povratak na teren umirio hrvatsku javnost uoči svjetskog prvenstva. Također, moguće je da želi odigrati još jednu utakmicu na San Siru, za svaki slučaj, budući da njegova budućnost u klubu nije posve sigurna, ali vrlo vjerojatno će produžiti ugovor.