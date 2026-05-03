Mladi vatreni večeras je dobio novu pljusku iz Atene, velikan ga platio milijune pa praktički otpisao

U susretu 29. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je odigrao 0-0 na gostovanju kod Panathinaikosa sasvim se približivši naslovu prvaka. Pao je vrlo rano ostao s igračem manje nakon što je u 17. minuti isključen Javi Hernandez. AEK je u nastavku susreta dominirao, no Alban Lafont je branio sjajno spasivši domaćine od poraza.

Adriano Jagušić nije nastupio za Panathinaikos, baš kao niti Domagoj Vida za AEK. Jagušić je ove zime stigao u Atenu iz Slaven Belupa u transferu vrijednom više od pet milijuna eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje. Doveden je kao projekt zelenih, igrač u kojeg se ulaže i oko kojeg bi se trebala graditi budućnost. Međutim, mladi vatreni zasada vrlo malo igra i pred njim su teški dani, U službenim utakmicama upisao je tek četiri nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, i skupio svega 66 minuta igre. U još osam susreta ostao je neiskorišten na klupi.

U drugom susretu PAOK je pobijedio Olympiakos sa 3-1.

Alexander Jeremejeff (15, 65) i Andrija Živković (55) bili su strijelci za solunski sastav, dok je za goste iz Pireja zabio Ayoub El Kaabi (29). Luka Ivanušec je za PAOK zaigrao od 87. minute, dok je Dejan Lovren propustio susret zbog ozljede.

Tri kola prije kraja prvenstva AEK ima 67 bodova, PAOK ima šest manje, baš kao i Olympiakos, dok je Panathinaikos četvrti sa 51 bodom.

U idućem kolu AEK će u nedjelju, 10. svibnja ponovo igrati protiv Panathinaikosa, ali na svom travnjaku, dok će Olympiakos ugostiti PAOK. U srijedu, 13. svibnja sastaju se Olympiakos - Panathinaikos, te PAOK - AEK, a zadnje kolo je na rasporedu 17. svibnja kada će snage odmjeriti AEK - Olympiakos i Panathinaikos - PAOK.