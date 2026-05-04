ZANIMLJIVO UPOZNAVANJE

Kramarić upoznao sina s napadačem iz susjedstva: Zbunjeni dječak postao je hit među navijačima

04.05.2026.
u 20:31

"I on je puno golova dao". Demirović je na to odgovorio duhovitim komentarom "Nisam još kao tata, ali..." - rekao je kroz smijeh

Nogometaši Hoffenheima i Stuttgarta remizirali su 3:3 prošlog vikenda u 32. kolu Bundeslige. U toj su utakmici briljirali napadači iz regije - Hrvat Andrej Kramarić bio je dvostruki strijelac za Hoffenheim, a jedan je za Stuttgart zabio Ermedin Demirović iz Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice njih dvojica su se sreli u tunelu i kratko porazgovarali.

Kramarić je bio u pratnji sina, a dječak je djelovao prilično zbunjeno kada mu se Demirović obratio na materinjem jeziku. "On ti je iz Bosne, igra za reprezentaciju Bosne..." - pokušao mu je objasniti Kramarić pa dodao: "I on je puno golova dao". Demirović je na to odgovorio duhovitim komentarom "Nisam još kao tata, ali..." - rekao je kroz smijeh.

Oba napadača iza sebe imaju vrlo uspješne klupske sezone. Kramarić je za Hoffenheim zabio 15 golova i dodao sedam asistencija u 34 utakmice, dok je Demirović zabio 14 u 35 nastupa za Stuttgart. Obojica bi ovog ljeta trebali igrati ključne uloge u svojim reprezentacijama na svjetskom prvenstvu.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Na sam dan utakmice sa Stuttgartom, Hoffenheim je objavio i kako je Kramarić potpisao produljenje ugovora do ljeta 2028.
Andrej Kramarić, Ermedin Demirović

