Kramarić upoznao sina s napadačem iz susjedstva: Zbunjeni dječak postao je hit među navijačima

Nogometaši Hoffenheima i Stuttgarta remizirali su 3:3 prošlog vikenda u 32. kolu Bundeslige. U toj su utakmici briljirali napadači iz regije - Hrvat Andrej Kramarić bio je dvostruki strijelac za Hoffenheim, a jedan je za Stuttgart zabio Ermedin Demirović iz Bosne i Hercegovine. Nakon utakmice njih dvojica su se sreli u tunelu i kratko porazgovarali.

Kramarić je bio u pratnji sina, a dječak je djelovao prilično zbunjeno kada mu se Demirović obratio na materinjem jeziku. "On ti je iz Bosne, igra za reprezentaciju Bosne..." - pokušao mu je objasniti Kramarić pa dodao: "I on je puno golova dao". Demirović je na to odgovorio duhovitim komentarom "Nisam još kao tata, ali..." - rekao je kroz smijeh.

Oba napadača iza sebe imaju vrlo uspješne klupske sezone. Kramarić je za Hoffenheim zabio 15 golova i dodao sedam asistencija u 34 utakmice, dok je Demirović zabio 14 u 35 nastupa za Stuttgart. Obojica bi ovog ljeta trebali igrati ključne uloge u svojim reprezentacijama na svjetskom prvenstvu.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na sam dan utakmice sa Stuttgartom, Hoffenheim je objavio i kako je Kramarić potpisao produljenje ugovora do ljeta 2028.