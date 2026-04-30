Fifa posvetila tekst sjajnom Luki Vuškoviću: 'Hrvati s oduševljenjem trljaju ruke'

Na službenoj stranici Svjetskog nogometnog prvenstva, čiju domenu naravno posjeduje krovna svjetska nogometna organizacija Fifa, objavljen je poseban tekst o hrvatskom reprezentativcu Luki Vuškoviću s naslovom “Luka Vušković; hrvatska nadolazeća obrambena zvijezda”. U nastavku donosimo neke od najzanimljivijih dijelova teksta.

“Kako se bliži Svjetsko prvenstvo 2026., hrvatski navijači s oduševljenjem trljaju ruke zbog uspona novog stupa obrane: Luke Vuškovića. 19-godišnji stoper, koji trenutačno nastupa za Hamburg, brzo se razvio iz perspektivnog talenta u igračku klasu i danas je jedan od najtraženijih mladih igrača u Europi. Vušković je svoj put započeo u splitskom Hajduku, nakon čega je stekao vrijedno međunarodno iskustvo na posudbama u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou. U potonjem je klubu postigao sedam pogodaka u 28 ligaških utakmica tijekom sezone 2024./2025. – impresivan učinak za braniča.

U srpnju prošle godine dovršio je ranije dogovoreni transfer u Tottenham Hotspur – klub koji je njegov potpis osigurao za otprilike 11 milijuna eura još 2023. – no Londončani su ga odmah ponovno poslali na posudbu.

Unatoč interesu nekoliko europskih klubova, Vušković je odlučio pridružiti se Hamburgu, dijelom i iz osobnih razloga, budući da je i njegov brat član tog njemačkog kluba. Smiren s loptom, dominantan u duelima 1-na-1, jak u skoku i taktički inteligentan, postao je stožerni igrač hamburške momčadi.

Za igrača njegove dobi, njegova konstantnost i mirnoća su izvanredni. Statistički, Vušković se svrstava među istaknute braniče Bundeslige, ističući se u uspješnim duelima, presijecanjima i zračnim dvobojima. S pet postignutih golova ove sezone, također je među najučinkovitijim stoperima u pet najjačih europskih liga. Njegov zapanjujući pogodak u Nordderbyju protiv Werder Bremena proglašen je golom godine u Bundesligi za 2025., dok je već četiri puta osvojio nagradu za najboljeg novaka mjeseca.

Fizički dominantan, siguran u posjedu, taktički discipliniran i utjecajan u izgradnji igre, mladi Hrvat utjelovljuje modernog stopera. Njegova važnost za Hamburg postala je očita tijekom nedavne odsutnosti zbog ozljede koljena. Prije toga, taj novi prvoligaš imao je najbolju obranu u Bundesligi u drugom dijelu sezone. Od tada su izgubili sve tri utakmice, primivši devet golova.

Dok se Hamburg nada njegovu ostanku, Hrvatska gleda prema Svjetskom prvenstvu. Miran i fokusiran usred sve veće euforije, Vušković je već ključna figura na klupskoj razini i teži postati jedna i za svoju zemlju.

Nakon ulaska u finale 2018. i osvajanja trećeg mjesta 2022., Vatreni će se i ovaj put boriti da budu momčad vrijedna poštovanja. Vuškovićev prvi veliki test mogao bi doći u prvoj utakmici protiv Engleske, koju će vjerojatno predvoditi bivši talisman Spursa Harry Kane, kojeg je Vušković opisao kao najtežeg suparnika s kojim se dosad susreo u svojoj mladoj karijeri”, napisala je Fifa.