Perez odustao od Mourinha? Novo ime postaje favorit za klupu Reala

Gotovo je sigurno da Alvaro Arbeloa sljedeće sezone neće voditi Real Madrid. Mladi Španjolac nije uspio donijeti pozitivni šok koji se tražio te će Kraljevski klub i drugu sezonu za redom ostati bez trofeja, osim ako Barcelona u prvenstvu ne doživi povijesni kolaps (ima 11 bodova prednosti četiri kola prije kraja). Predsjednik Florentino Perez tako je navodno odlučio kako mu je dosta mladih talentiranih trenera i kako sljedeće sezone želi iskusno ime na klupi Reala.

U španjolskim medijima najčešće spominjana imena su Didier Deschamps i Jiurgen Klopp, dok je po mnogima glavni favorit za posao bio Jose Mourinho. Sada se čini da Perez, koji planira sam izabrati novog trenera, ne želi ni Special Onea. Mundo Deportivo piše kako predsjednik Reala ima novog favorita - Unaija Emeryja.

54-godišnji Bask od 2022. na klupi je Aston Ville te je na pragu da po drugi puta s njom izbori plasman u Ligu prvaka. U karijeri je vodio i Almeriju, Valenciju, Spartak iz Moskve, Sevillu, Arsenal, Villarreal i PSG. Najpoznatiji je po vremenu provedenom u Sevilli s kojom je čak četiri puta osvojio Europsku ligu, još jedno finale igrao je s Arsenalom dok je s PSG-om bio prvak Francuske 2018.

S Aston Villom se i ove sezone probio u polufinale Europske lige te se s Nottingham Forestom bori za svoje šesto finale u tom natjecanju. Riječ je o iskusnom i poštovanom stručnjaku, možda nije veliko ime puput Zidanea, Ancelottija ili Mourinha na kakve je Real navikao, ali je zato trener koji gotovo uvijek momčadi ostavlja u boljem stanju od onog u kojem ih je našao.

Ugovor ga s Villom veže do 2029. godine, no poziv iz Madrida zasigurno bi ga privukao dovoljno da razmisli o tome želi li ga odraditi do kraja.