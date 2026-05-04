Simultani udar SAD-a i Kine na Europsku uniju

Posljednjih dana, pomalo u sjeni odluka Donalda Trumpa, objavljena je i vijest prema kojoj je Peking spreman uzvratiti udarac Europskoj uniji usvoji li zakon kojim se kineska poduzeća isključuju iz jedinstvenog tržišta, prenose se riječi visokog kineskog visokog trgovinskog dužnosnika. Sve snažnija europska industrijska politika provocira Peking, koji već dugo provodi politiku državne intervencije kod kuće. Na rijetkom događaju za novinare u kineskom veleposlanstvu u Bruxellesu u srijedu, dužnosnici su se izjasnili protiv predloženih pravila EU, koja bi kineskim tvrtkama zabranila sudjelovanje u natječajima za javne ugovore ili opremanje kritičnih mreža. – Ako europska strana inzistira na usvajanju ovih prijedloga i počne diskriminirati kineske tvrtke, Kina će morati poduzeti protumjere. Nadamo se da EU neće podcijeniti čvrstu odlučnost Kine da zaštiti svoje nacionalne interese, rekao je Suo Peng, ministar trgovine u kineskoj misiji pri EU. Istodobno s ovom izjavom, koja se slobodno se može protumačiti kao prijetnja, stiglo je i priopćenje službene kineske misije pri Europskoj uniji.