Posljednjih dana, pomalo u sjeni odluka Donalda Trumpa, objavljena je i vijest prema kojoj je Peking spreman uzvratiti udarac Europskoj uniji usvoji li zakon kojim se kineska poduzeća isključuju iz jedinstvenog tržišta, prenose se riječi visokog kineskog visokog trgovinskog dužnosnika. Sve snažnija europska industrijska politika provocira Peking, koji već dugo provodi politiku državne intervencije kod kuće. Na rijetkom događaju za novinare u kineskom veleposlanstvu u Bruxellesu u srijedu, dužnosnici su se izjasnili protiv predloženih pravila EU, koja bi kineskim tvrtkama zabranila sudjelovanje u natječajima za javne ugovore ili opremanje kritičnih mreža. – Ako europska strana inzistira na usvajanju ovih prijedloga i počne diskriminirati kineske tvrtke, Kina će morati poduzeti protumjere. Nadamo se da EU neće podcijeniti čvrstu odlučnost Kine da zaštiti svoje nacionalne interese, rekao je Suo Peng, ministar trgovine u kineskoj misiji pri EU. Istodobno s ovom izjavom, koja se slobodno se može protumačiti kao prijetnja, stiglo je i priopćenje službene kineske misije pri Europskoj uniji.
Simultani udar SAD-a i Kine na Europsku uniju
Donald Trump Europi uvodi carine, a Kina prijeti ako ih Europa uvede na njezine proizvode. EU ima trgovinski suficit sa SAD-om, a s Kinom teški deficit
Treba se naoružati do zuba, podići zid visine kineskog na sve strane, minirati morske prilaze i izolirati od migranata. Zatvoriti Europu, vratiti proizvodnju, podići demografiju i postati SILA no.1
Zaposljavanje politicara i birokrata po pravilima "Ravnopravnosti" ne utemeljeno na profesionalizmu ili icemu logicnom! Budale ce nas unistiti!
Nekada je EU bila sila, zahvaljujući anemičarima i terkicama koji ju vode postala je i ona anemična.