Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODRŠKA MAJCI

FOTO Evo kako izgleda jedini sin Tereze Kesovije! S ocem je snimio bezvremenski hit, ima kćer i suprugu

Zagreb: Svečana dodjela nagrada "Zlatni studio" na HRT-u
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
04.05.2026.
u 13:44

Posebnu pozornost na koncertu privukao je i dolazak Terezina sina Alana Ungara, koji je stigao u društvu supruge Ljiljane. Ponosni sin nije skrivao osmijeh dok je čekao majčin izlazak na pozornicu, vidno dirnut veličinom trenutka i značajem večeri u kojoj se njegova majka opraštala od publike koja je desetljećima prati i voli.

Jučer, 3. svibnja, na ispunjenom Starom placu u Splitu održan je emotivan oproštajni koncert glazbene dive Tereze Kesovije, kojim je obilježila impresivnih 60 godina karijere, ali se i simbolično oprostila od splitske publike. Zbog iznimno velikog interesa koncert je u posljednji trenutak premješten iz splitskog HNK na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su rasprodane u rekordnom roku. Publika je tijekom večeri uglas pjevala njezine bezvremenske hitove, stvarajući atmosferu ispunjenu emocijama, nostalgijom i zahvalnošću. Bio je to jedan od onih koncerata koji se ne pamte samo po glazbi, nego i po osjećaju zajedništva između umjetnice i publike. Posebnu pozornost na koncertu privukao je i dolazak Terezina sina Alana Ungara, koji je stigao u društvu supruge Ljiljane. Ponosni sin nije skrivao osmijeh dok je čekao majčin izlazak na pozornicu, vidno dirnut veličinom trenutka i značajem večeri u kojoj se njegova majka opraštala od publike koja je desetljećima prati i voli.

Tereza Kesovija Alana je dobila u braku s poznatim glazbenikom Mirom Ungarom. Njihova ljubavna priča započela je 1961. godine, a već godinu dana poslije okrunjena je brakom. Sin Alan rođen je 1963., a obitelj je jedno vrijeme živjela u Parizu. Ipak, brak Tereze Kesovije i Mire Ungara nije potrajao. Razveli su se 1973. godine, nakon čega su se vratili u Zagreb. Miro Ungar svojedobno se prisjetio tog razdoblja i otkrio zašto je odlučio napustiti Francusku. “Vratio sam se da budem bliže sinu, iako je on bio s mamom. Kad se naš dom raspao, više nisam imao motiva ostati u Francuskoj”, rekao je jednom prilikom. Alan Ungar danas ima 63 godine, a u braku sa suprugom Ljiljanom dobio je kćer Milu. Šira javnost pamti ga i po bezvremenskom hitu “Al’ tata, ti me voliš”, koji je kao dječak otpjevao s ocem Mirom Ungarom.

Split: Dolazak poznatih i javnih osoba na koncert Tereze Kesovije
03.05.2026.,Split- Tereza Kesovija na Starom Placu odrzava oprostajni koncert pred splitskom publikom. Atomosfera prije izlaska i nastupa glazbenice. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

FOTO Svi su gledali u natpis na majici Mire Bulja! Poslao je jasnu poruku o novom životnom poglavlju
Zagreb: Svečana dodjela nagrada "Zlatni studio" na HRT-u
1/30

O toj pjesmi Alan je govorio i godinama kasnije, istaknuvši da je tek s vremenskim odmakom postao svjestan njezina značaja. “Bio sam sedmogodišnje dijete. Nisu me tada baš puno pitali, ali danas, s odmakom vremena, ponosan sam što smo to napravili. To je pjesma koja je obilježila mnoga djetinjstva”, rekao je Alan 2017. godine. Oproštajni koncert u Splitu tako je bio mnogo više od glazbene večeri. Bio je to susret emocija, uspomena i obiteljskog ponosa, ali i dostojanstven oproštaj jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora od publike koja ju je nagradila dugim pljeskom i pjesmom.

Pljušte reakcije nakon gostovanja Tereze Kesovije u 'Nedjeljom u 2', gledatelji u suzama: 'Plačem'
Zagreb: Svečana dodjela nagrada "Zlatni studio" na HRT-u
1/16

Ključne riječi
Tereza Kesovija Alan Ungar showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
15:35 04.05.2026.

Otac mu je tito

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
19:38 04.05.2026.

Odmah se vidi da se radi o jednoj finoj familiji.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!