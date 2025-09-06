Dalić radi tri promjene za Crnu Goru: Ovaj vatreni nije prošao, povratnik prvi put na novoj poziciji

Prema posljednjim informacijama iz tabora vatrenih od subote ujutro, branič Bayerna, 25-godišnji Josip Stanišić, trebao bi biti na raspolaganju izborniku Daliću za kvalifikacijsku utakmicu s Crnom Gorom u ponedjeljak u Maksimiru, premda njegova supruga još nije rodila. Josip, naime, iščekujući rođenje djeteta, uz izbornikovo dopuštenje izostao je s utakmice s Farskim Otocima, ali sada mu je za sudar s Crnogorcima u Zagrebu ipak neophodan.

Dalić je Stanišiću protiv Crne Gore namijenio poziciju lijevoga braniča – na kojoj u posljednje vrijeme igra u Bayernu – s obzirom na to da Borna Sosa protiv Farana nije bio na očekivanoj razini, pa je izbornik u Torshavnu u drugom poluvremenu na lijevom beku koristio Ivana Perišića. Budući da je Perišić izborniku potrebniji u ofenzivi, nagađa se kako bi Stanišić prvi put u dresu Hrvatske mogao zaigrati na poziciji lijevoga braniča.

Ovaj tjedan punom snagom nije trenirao niti standardni desni branič Josip Juranović (koji je u Torshavnu bio na klupi), što je otvorilo mogućnost da na toj poziciji zaigra Imoćanin Kristijan Jakić, i on je svoju šansu dobro iskoristio. Izvjesnim se čini kako će Kristijan i protiv Crnogoraca biti u prvih 11, pa i u svjetlu činjenice kako Juranović u Union Berlinu još nije stekao kontinuitet nastupa, odnosno zaigrao je samo šest minuta u prvom kolu protiv Stuttgarta.

Unutar početne postave trebale bi se dogoditi još dvije promjene: Josip Šutalo umjesto Marina Pongračića, te naravno Luka Modrić umjesto Martina Baturine. To bi značilo da bi Mario Pašalić trebao zaigrati ofenzivnije, bliže golu Crnogoraca, uz potporu dvojice igrača srednjeg reda; Modrića i Petra Sučića.

Tako bi sastav Hrvatske protiv Crne Gore mogao izgledati ovako: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, P. Sučić – Kramarić, Mario Pašalić, Perišić – Budimir. U konkurenciji su još Kotarski, Ivušić, Juranović, Pongračić, Erlić, Sosa, Moro, Marco Pašalić, Majer, Baturina, Fruk, Ivanović.